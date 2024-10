Neckarsteinach. (ugm) "Mit großer Empörung und Bestürzung müssen wir einen erneuten Fall von Diebstahl auf dem Friedhof in Neckarsteinach zur Kenntnis nehmen", teilte die Stadt am Freitag mit.

In den vergangenen vier bis sechs Wochen wurden mehrmals bepflanzte Blumengestecke, leere Bronzebehälter und Grablichter direkt von den Gräbern entwendet, der letzte Vorfall ereignete sich zwischen dem 18. und 22. Oktober.

"Die Dreistigkeit dieser Taten ist erschütternd und stellt eine große Verletzung der Würde und des Gedenkens an die Verstorbenen dar", so die Stadt. Diese bittet nun alle "Nutzungsberechtigten" und Friedhofsbesucher um Mithilfe und erhöhte Aufmerksamkeit. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise zu den Diebstählen sollen umgehend der Stadtverwaltung gemeldet werden. Jeder Diebstahl werde mit Entschlossenheit verfolgt. "Die Würde der Toten muss von allen respektiert werden", so die Stadt.