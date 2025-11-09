Sonntag, 09. November 2025

zurück
Plus Eppelheimerin bei RTL-Show

Melanie Schmitt war bei "Ninja Warrior Germany" "extrem aufgeregt"

Die Eppelheimerin überzeugt bei der Ninja-Show. Ein Interview mit der Sportlerin.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Melanie Schmitt bei „Ninja Warrior Germany“: Foto: RTL /Markus Hertrich
Interview
Interview
Melanie Schmitt
Die Eppelheimerin nimmt wieder bei "Ninja Warrior Germany" teil

Von Jörg Runde

Eppelheim. Die neue Staffel von "Ninja Warrior Germany" (RTL) sorgt für Gesprächsstoff. Melanie Schmitt glänzte bereits in der Vorrunde. Ein Interview.

Eine neue Staffel von "Ninja Warrior Germany" wird gerade gesendet. Und sie haben mit einem ersten Platz in ihrer Vorrunde schon wieder für Furore gesorgt.

"Ja, das lief

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.