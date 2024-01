Von Sabrina Lehr

Eppelheim/Schönau. Es war 23 Uhr, als zu "Tattoo", dem Siegersong des letztjährigen Eurovision Song Contest, die Raketen in den Silvesterhimmel über Eppelheim schossen. Ein Versehen, eine Stunde vor Mitternacht? Keineswegs. Seit gut zehn Jahren wird auf dem Hof der Theodor-Heuss-Grundschule das Feuerwerk eine Stunde vor dem Jahreswechsel gezündet. "Ich will raus sein bei dem Geballer um 12 Uhr, damit man das Feuerwerk richtig genießen kann und es nicht untergeht", erklärt Alexander Stuntz. Er ist der Mann hinter dem Spektakel, das jedes Jahr mehr Menschen auf den Schulhof zieht.

"Feuerwerk ist für mich eine Kunstform", sagt der 33-Jährige, der eigentlich Ingenieur ist und sich in seiner Freizeit in der Eppelheimer Feuerwehr engagiert. Neben all dem führt Stuntz mit einem Freund ein Unternehmen für Eventtechnik. Für diese Kunstform hat er bei der diesjährigen Auflage des Silvesterfeuerwerks einiges an Vorbereitung investiert: Mitte November ging es los mit Liedauswahl, Bestellung der Pyrotechnik, Choreografie der Effekte und schließlich der Programmierung der Zündanlage. "Eine Minute Feuerwerk bedeuten eine Stunde Arbeit am Schreibtisch", sagt der 33-Jährige. Macht also rund zehn Stunden Arbeit für das zehnminütige Spektakel eine Stunde vor dem Jahreswechsel.

Als solches war es indes einst gar nicht gedacht, berichtet Stuntz der RNZ. Denn obwohl er Profi ist: Die Show, die jedes Jahr unzählige Menschen sehen wollen, startete ursprünglich einmal anlässlich des Ehrentags von Stuntz’ Großmutter Elisabeth, "Liesel" genannt. "Sie hat an Silvester Geburtstag, und wir haben ein Feuerwerk gemacht", erinnert sich der Pyrotechniker. Noch heute ist das Feuerwerk sein Privatvergnügen und nicht etwa von einem Auftraggeber initiiert.

Was vor Jahren vor gut 20 Menschen begann, ist mittlerweile ein Event, das sich am Sonntag gut 500 Menschen ansahen, die teils mit Sektgläsern und Knabbereien auf den Schulhof kamen. Sie sahen leuchtende Kugeln am Himmel, blaue Sterne, sich drehende Kreisel. Unter ihnen war auch Oma Liesel, die ihren 86. Geburtstag feierte. "Es gab ein Lob", lacht Stuntz, der durchblicken lässt, aufgeregt gewesen zu sein. "Ein Feuerwerk kann man planen, aber eben nicht proben." In der Rückschau zeigt er sich zufrieden: "Gut war’s!"

Dasselbe Fazit zieht derweil auch Daniel Tosch. Gemeinsam mit Pyrotechniker Karlheinz Herion zündete der Oberschützenmeister der Schönauer Schützen wie bereits berichtet eine Stunde nach Stuntz das Feuerwerk in Schönau, das eine knappe Minute länger dauerte als das Eppelheimer Pendant. "Es hat sehr gut funktioniert", freute sich Tosch an Neujahr. Das Wetter habe mitgespielt – und auch die Schönauer, die dem Schützen-Feuerwerk traditionell den "Vorrang" lassen, ehe sie ihre eigenen Raketen abschießen.