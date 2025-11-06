Vonovia-Mehrfamilienhaus seit drei Wochen ohne Gas
Heizen mit Strom, Duschen im Hallenbad. Nach dem Monoxid-Fall bei Nachbarn gibt es erneut Kritik an der Vermieterfirma.
Von Lukas Werthenbach
Eppelheim. Und plötzlich war die Heizung aus: Alle acht Parteien, die in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchheimer Straße wohnen, sitzen nun bereits in der dritten Woche in der Kälte. Die Gasversorgung wurde abgestellt, da eine Leitung dringend saniert werden muss. Die Bewohner ärgern sich insbesondere über die schlechte Kommunikation seitens des