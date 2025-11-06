Donnerstag, 06. November 2025

Vonovia-Mehrfamilienhaus seit drei Wochen ohne Gas

Heizen mit Strom, Duschen im Hallenbad. Nach dem Monoxid-Fall bei Nachbarn gibt es erneut Kritik an der Vermieterfirma.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Dieses Haus ist seit drei Wochen von der Gasversorgung abgeschnitten. Foto: Geschwill

Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Und plötzlich war die Heizung aus: Alle acht Parteien, die in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchheimer Straße wohnen, sitzen nun bereits in der dritten Woche in der Kälte. Die Gasversorgung wurde abgestellt, da eine Leitung dringend saniert werden muss. Die Bewohner ärgern sich insbesondere über die schlechte Kommunikation seitens des

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
