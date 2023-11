Von Sabrina Lehr

Eppelheim. Mit Hallen in schlechtem Zustand hat die Stadt Eppelheim – Stichwort Rhein-Neckar-Halle – ihre Erfahrungen gemacht. Während die einstige Kult-Sport- und Veranstaltungsstätte bald abgerissen wird, rückte das Capri-Sonne-Sportcenter (CSSC) bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats in den Fokus – mal wieder. Volker Wiegand (CDU) sprach die Halle in der Justus-von-Liebig-Straße an und hatte drastische Worte übrig: "Der Zustand muss unter aller Kanone sein."

Die Handballer des TV Eppelheim etwa nutzen das CSSC als Heimspielstätte – zumindest wenn sie können. Zuletzt fielen zwei Spieltage aus, weil Wasser aufs Feld tropfte. Bekanntlich ist das Dach der CSSC schon seit Monaten undicht. Aber nicht nur: "Es sind braune Flecken an der Wand, das Wasser tropft in Eimer und die Duschen gehen nicht, wird berichtet", so der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, der zudem monierte: "Es wird immer versichert, das ist in der Mache."

Im Gang zu den Kabinen ist ein Loch in der Wand. Foto: Geschwill

Er wünschte sich einen Vor-Ort-Termin mit dem Gemeinderat, damit das Gremium sich selbst ein Bild vom Zustand der Anlage machen kann. Denn: "So wie mir immer berichtet wird, klingt es, als müssten wir darüber reden, die Halle in zehn Jahren abzureißen."

Während Ratskollegen Wiegand noch darauf hinwiesen, dass die Halle tagsüber offen sei, um sich ein Bild zu verschaffen, erhob Michael Seip von der Verwaltungsbank die Stimme: "Die Verwaltung geht einmal die Woche rein und drückt die Duschen durch, so weit sind wir mittlerweile schon", ärgerte sich der Hauptamtsleiter über die nicht abreißende Thematik.

Zuletzt funktionierten alle Duschen und seien regulierbar gewesen. Was er jedoch nicht von der Hand weisen wollte, war der Zustand des Dachs, das auch die von Wiegand geschilderten Eimer zum Auffangen hereintropfenden Wassers nötig macht. "Fakt ist: Die Folie, die vor zwölf Jahren verbaut wurde, ist einfach schlecht." Die Stadt habe bereits die Trichter abgehängt, dass die Handballer spielen könnten, und ein Angebot für eine Dachsanierung eingeholt, das sich im sechsstelligen Euro-Bereich bewegt.

"Der schlechte Zustand der Halle liegt aber auch daran, dass manche sich aufführen wie die Sau", sagte Seip. Bei den von Wiegand angesprochenen braunen Flecken an der Wand handele es sich um Harzflecken – eine Haftpaste, die beim Handball genutzt wird, um den Ball griffiger zu machen und die Kontrolle über das Spielgerät zu erhöhen. "Teil der Wahrheit ist auch, dass man sich in diesem Gremium nicht auf ein Harzverbot einigen konnte", sprang Bürgermeisterin Patricia Rebmann ihrem Amtsleiter bei.

Seip sprach außerdem von eingetretenen Gipsteilen, einer in diesem Jahr bereits viermal reparierten Tür, ausgehängten Fenstern und anderen Ärgernissen in der Dreifeldsporthalle, die 2011 eröffnet wurde und deren Errichtung einst 6,2 Millionen Euro kostete. "Die Umkleiden haben wir dieses Jahr schon zweimal gestrichen", so Seip. Kurze Zeit später tauchten aber stets neue Kritzeleien an den Wänden auf. "Der Umgang mit der Halle ist einfach schlecht."

Christa Balling-Gündling (Grüne) erinnerte in der "ewigen Diskussion" daran, dass die Halle einst Teil einer öffentlich-privaten Partnerschaft war. "Dann müsste der ÖPP-Partner verpflichtet werden, das Dach zu sanieren", verwies sie auf einen Passus im Vertrag, in dem geregelt worden sei, was im Falle eines Falles von der Gemeinde und was vom privatwirtschaftlichen Partner bezahlt werden muss.

Sie regte ein Beweissicherungsverfahren an. Das wischte Seip vom Tisch: Die Gewährleistungsfrist sei vorbei, ein Beweissicherungsverfahren nicht mehr möglich. "Wenn es ginge, würden wir es tun, aber wir unterliegen dem Vertragsrecht", so Seip. Woraufhin Balling-Gündling entgegnete: "Dann war es von Anfang an ein schlechter Vertrag."

Im Technischen Ausschuss am Montag erkundigte sich nun Stadtrat und TVE-Vorsitzender Claus Reske indes nach einem Zeitrahmen für das weitere Vorgehen. Rebmann erklärte, dass sich bis Sommer 2024 sicherlich noch nichts tun werde.