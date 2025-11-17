Montag, 17. November 2025

Plus Eppelheim

Lidl will seine Verkaufsfläche vergrößern

Der Gemeinderat änderte den Bebauungsplan. Kritik gibt es an bislang fehlenden Bäumen und Photovoltaikanlagen.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
Für Lidl an der Handelsstraße, Ecke Grenzhöfer Straße wurde der Bebauungsplan geändert – mit deutlicher Kritik an bisher nicht befolgten Pflanzvorgaben. Foto: Hüll

Eppelheim. (fhs) Der Lidl-Einkaufsmarkt an der Handelsstraße, Ecke Grenzhöfer Straße möchte seine Verkaufsflächen von derzeit 797 Quadratmetern auf 1020 Quadratmeter erweitern. Das ließ aber der baurechtliche "Vorhaben- und Erschließungsplan ,Heerstraße’" von 2004 nicht zu.

Eine Gemeinderatsmehrheit brachte daher nun einen Bebauungsplan "Lebensmittelmarkt an der Handelsstraße" auf den

