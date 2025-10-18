Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Eppelheim

Keine Experimente bei der Wasserversorgung

Eppelheim verlängert den Betriebsführungs-Vertrag mit den Stadtwerken Heidelberg. Eine Debatte zur Wasserpreiserhöhung wurde angekündigt.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 26 Sekunden
Für 180 000 Euro kümmern sich die Stadtwerke Heidelberg auch 2026 um die Eppelheimer Trinkwasserversorgung. Foto: RNZ

Eppelheim. (fhs) 2026 wird die Wasserversorgung in Eppelheim die Stadt 9273 Euro mehr kosten als bisher schon – in der Summe gerundet 180 000 Euro. Grund dafür ist ein höheres "Betriebsführungsentgelt", das die Stadtwerke Heidelberg Eppelheim berechnen. Seit 2005 hat Eppelheim seine Trinkwasserversorgung dem Heidelberger Unternehmen überantwortet und schließt seither jedes Jahr aufs neue eine

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
