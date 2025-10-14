Dienstag, 14. Oktober 2025

Hans-Peter-Wild-Sporthalle brachte Harmonie in den Gemeinderat

Jetzt geht’s zügig an die Außenanlagen: Das Gremium gab Treppe und Grünfläche des Eingangs West in Auftrag.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Dieses Loch neben dem Erdhaufen davor wird einmal der Notausgang West der neuen Hans-Peter-Wild-Sporthalle. Foto: Hüll

Eppelheim. (fhs) "Ja, ist denn schon Weihnachten? So viel Harmonie im Gemeinderat?", wunderte sich Bürgermeister Matthias Kutsch beim neunten Tagesordnungspunkt der zurückliegenden Sitzung. Thematisch ging es um die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten um die neue Dr. Hans-Peter-Wild-Sporthalle. Aber Kutschs Erstaunen rief eine Lobrede des Grünen-Stadtrates Hubertus Mauss hervor, der zudem ein

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
