Eppelheim. (cm) Wenn am kommenden Samstag, 21. Oktober, die große "Good-bye-Party" – Karten gibt es im Vorverkauf und noch an der Abendkasse – vor dem Abriss der Rhein-Neckar-Halle steigt, wird auch eine große Ausstellung mit Erinnerungsstücken an die Glanzzeiten zu sehen sein. Die Stadt hatte vor einigen Wochen Bürger dazu aufgerufen, zum Beispiel Tickets zur Verfügung zu stellen – und die Resonanz war riesig.

"Das Ganze war eine Idee des Teams", erzählt Gabriele Hildebrandt, die schon 18 Jahre bei der Stadtverwaltung arbeitet und noch als Schülerin in Eppelheim die Anfänge der Rhein-Neckar-Halle erlebt hat. "Wir hatten anfangs die Befürchtung, dass nur Eintrittskarten und Plakate kommen", erzählt sie. Doch es kam anders.

Beinahe täglich schauten in den vergangenen Wochen Bürger mit Dokumenten vorbei – und völlig überraschend waren darunter auch Fotos von großen Konzerten. "Bei den Veranstaltungen war Fotografieren damals verboten", erinnert sich Hildebrandt. "Die Kameras waren groß und trotzdem haben es einige geschafft zu fotografieren." Die teilweise nicht ganz so gute Qualität wurde für die Ausstellung verbessert.

Über 30 Personen reichten über 100 Dokumente ein. "Es ist der Wahnsinn", freut sich Hildebrandt. "Sogar ein Mann aus Bonn hatte unseren Aufruf gelesen und ließ uns über eine Verwandte eine Kopie eines Plakats der Box-Meisterschaft aus dem Jahr 1972 zukommen."

Im Original wurde sogar ein Plakat der Kegel-Weltmeisterschaft 1974 mit Unterschriften von Sportlern eingereicht. "Die meisten wollten aber die Originale wieder mit nach Hause nehmen", erzählt die Mitarbeiterin der Stadt, die in diesen Fällen die Dokumente einscannte. Das gilt auch für Seiten aus dem Gästebuch des Kurpfalz-Restaurants, in dem sich einige Stars verewigten.

Die meisten Erinnerungsstücke stammen aus der Glanzzeit der Rhein-Neckar-Halle in den 1970er- und 1980er-Jahren. "Danach nahmen die Veranstaltungen ab, weil die Rhein-Neckar-Halle durch andere große Veranstaltungsorte ihr Alleinstellungsmerkmal in der Region verloren hat", so Hildebrandt, welche die Werke noch mit Informationen aus dem Rathaus-Archiv zum Beispiel zum Bau der Halle ergänzte.

Gegliedert ist die Ausstellung nach Jahrzehnten und angereichert mit persönlichen Erzählungen zu den Erinnerungsstücken. "Diese laden zum Eintauchen in die Vergangenheit ein", berichtet Hildebrandt, die auch als Eppelheimerin noch etwas lernte: "Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass alle Musiker der Neuen Deutschen Welle hier waren", erzählt sie. "Da habe ich mich geärgert, dass ich nicht auf den Konzerten war."