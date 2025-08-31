Sonntag, 31. August 2025

Blanche Tricot-Lapière geht schneller als andere rennen

Die Geherin trainiert derzeit auf dem Sportplatz des TV Eppelheim. Die Sportart ist in Deutschland wenig verbreitet.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Die Französin Blanche Tricot-Lapière während ihres Trainings auf dem Sportplatz in Eppelheim. Foto: Eppel

Von Elisabeth Eppel

Eppelheim. Auf der Sportanlage des TV Eppelheim dreht gerade ein besonderer Gast seine Runden: Die Französin Blanche Tricot-Lapière trainiert noch bis Ende September fast täglich auf dem Eppelheimer Sportplatz. Die 21-Jährige ist eine erfolgreiche Geherin. Beim Gehen handelt es sich um eine olympische Leichtathletikdisziplin, bei der ein Fuß immer den

