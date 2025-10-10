Von Annette Steininger

Hirschberg. Rauch strömt mir entgegen, meine Atemschutzmaske ist beschlagen. Ich kann kaum etwas sehen. Nur die Lampe an meiner Einsatzkleidung gibt etwas Licht, und die Reflektoren an der Jacke meines Vordermannes leuchten. Ich krieche auf allen Vieren die Treppe hoch, ein schweres Beil in der Hand, die Atemluftflasche auf dem Rücken. Alles mit einem Ziel: ein