Freitag, 10. Oktober 2025

zurück
Plus Einsatz als Feuerwehrfrau

Mit Atemschutz durch den Rauch zu "Onkel Rüdi" (plus Video/Fotos)

Mit Atemschutz und Beil mittendrin: RNZ-Redakteurin Annette Steininger absolvierte eine Einsatzübung der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 7 Minuten, 14 Sekunden
RNZ-Redakteurin Annette Steininger (l.) und Gerätewart Marcel Donath (re.) sehen nach dem „Brandopfer“. Auch die Fahrt mit dem HLF20 war ein Erlebnis. Fotos: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Rauch strömt mir entgegen, meine Atemschutzmaske ist beschlagen. Ich kann kaum etwas sehen. Nur die Lampe an meiner Einsatzkleidung gibt etwas Licht, und die Reflektoren an der Jacke meines Vordermannes leuchten. Ich krieche auf allen Vieren die Treppe hoch, ein schweres Beil in der Hand, die Atemluftflasche auf dem Rücken. Alles mit einem Ziel: ein

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.