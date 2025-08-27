Mittwoch, 27. August 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Von der Bar im Jugendzentrum auf die große Leinwand

Bei "Girls Go Movie" drehten sechs Mädchen ihren eigenen Film. Jede stand mal vor, mal hinter der Kamera.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Die Bar war der essenzielle Schauplatz im Film von Lea, Romy, Marlene, Marina, Fiona und Rosalie (v.l.). F.: dani

Edingen-Neckarhausen. (dani) "Ton?" "Läuft." "Kamera?" "Läuft." "Klappe 1, Szene 1" – Es sieht wirklich professionell aus, was die sechs Mädchen da im Jugendzentrum Juz 13 machen. Jeder Griff scheint zu sitzen, jede weiß, was sie zu tun hat. Und das nach so kurzer Zeit.

Marlene, Lea, Romy, Marina, Fiona und Rosalie lernten vergangene Woche im Juz alles zum Thema Film – und drehten sogar

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
