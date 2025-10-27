Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Was war das für ein großartiger Abschluss des Jubiläumsjahrs "50 Jahre Edingen-Neckarhausen" mit einem wunderbaren Lichterfest und der zweiten Ortsmeisterschaft im Kürbisschnitzen.

Es war ein Termin, auf den sich Bürgermeister Florian König das ganze Jahr über schon gefreut hatte, wie er bei verschiedenen Gelegenheiten