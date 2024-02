Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Wir sind so erleichtert", sagte Erika Keller, die Vorsitzende der Edinger Sängereinheit am vergangenen Samstagmittag. Erleichtert deshalb, weil es dem Verein gelungen war, in für die Gastronomie nicht unbedingt leichten Zeiten neue Pächter für seine Gaststätte Friedrichshof in der Anna-Bender-Straße zu finden.

Eine Nachricht,