Edingen-Neckarhausen. (fer) Auf kaum einen Kuchen trifft der Begriff "Klassiker" so sehr zu wie auf den Käsekuchen. Was das saftig-cremige Stück süßen Glücks ausmacht, ist sein hoher Anteil an Quark.

Käsekuchen ist buchstäblich in aller Munde und bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Manche haben mit ihren Backkünsten schon früh angefangen. Edingens evangelischer Pfarrer Bernd Kreissig zählt zu diesen Frühberufenen am häuslichen Backofen.

Der versierte Hobby-Bäcker backt seinen Käsekuchen nach dem überlieferten Rezept seiner Mutter und rührt darin auch die Vorfreude auf Pfingsten ein. "Die ersten Kuchen habe ich schon als Grundschüler gebacken", erinnert sich Kreissig.

Ihm habe es damals Spaß gemacht, etwas entstehen zu sehen und der Familie damit zugleich eine Freude zu bereiten. "Am Anfang waren es noch ganz einfache Kuchen, mit der Zeit bekam ich dann auch die etwas komplizierteren Varianten buchstäblich gebacken", scherzte der Geistliche.

Die Kuchen-Variante von Kreissigs Mutter stammt aus der Nachkriegszeit. "Der Zettel mit dem Rezept war irgendwann so verschmiert, dass es in den 1970er-Jahren von einem englischen Au-pair-Mädchen, das einige Monate bei uns zu Gast war, abgeschrieben wurde.

Die Engländerin hat das Ganze fein säuberlich auf Deutsch in Mutters Rezept-Büchlein notiert und ich erinnere mich dabei noch genau an die für mich so ungewöhnliche, so ganz andersartige angelsächsische Handschrift", erzählt der 59-Jährige. Damit war das Käsekuchen-Rezept nicht mehr in Form eines losen Zettels, sondern in einer gebundenen Fassung verewigt und immer zur Hand, wenn der junge Mann an sein Backwerk gehen wollte.

"Der Kuchen basiert auf Zutaten, die nach dem Krieg gut verfügbar waren, ohne allzu viel Schnickschnack", berichtet der Pfarrer und fügt hinzu: "Heutzutage verwendet man für den Abrieb der Zitronenschale besser eine unbehandelte Bio-Zitrone, um die Käsemasse damit zu aromatisieren.

Das steif geschlagene und untergehobene Eiweiß sorgt dafür, dass der Kuchen nicht zu massiv wird, obwohl er ohne weitere Triebmittel auskommt", weiß der Käsekuchen-Fan und ergänzt: "Mit der Zeit habe ich meine Backkenntnisse perfektioniert, sodass die Familie an den Wochenenden dann schon mal sagt, ,Bernd, kannst Du bitte unseren Sonntagskuchen backen’."

Und da gut Ding bekanntlich Weile haben will, benötigt der Käsekuchen mit 90 Minuten zwar eine ungewöhnlich lange Backzeit, er darf dafür aber auch bei niedrigen 150 Grad Backtemperatur langsam wachsen und gedeihen. "Befreit man sich ein Stück weit von dem Zwang nach immer mehr Geschwindigkeit und Effizienz, kann daraus auch etwas Gutes erwachsen, wie bei meinem Käsekuchen", sagt Kreissig verschmitzt und fügt hinzu: "Jedenfalls finde ich in diesem Käsekuchenrezept einiges von dem wieder, was mir heutzutage auch in meiner Arbeit als Pfarrer wichtig ist. Beispielsweise die Erkenntnis, dass man auch mit einfachen Zutaten und ohne besondere Voraussetzungen tolle Ergebnisse erzielen kann, wenn man es geschickt angeht."

Oder eben auch die Einsicht, dass es nicht grundsätzlich nötig ist, alles und jedes dauernd zu verändern und zu erneuern, "so sehr Veränderungsbereitschaft zu den unerlässlichen Tugenden im Leben zählt", so der Pfarrer.

Er selbst habe theologisch betrachtet einen konservativen lutherischen Hintergrund als traditionelles Fundament, welches ihm ermögliche, Neues auszuprobieren und zugleich an Bewährtem festzuhalten. Der Bibelspruch "Gottes Geist weht, wo er will", gilt gerade auch für das bevorstehende Pfingstfest.

"Genaugenommen ist der Heilige Geist das Gegenmodell zum Zeitgeist", so Kreissig. "Gottes Geistkraft wird geschenkt, inspiriert und solidarisiert. Möglichst viele Menschen darin zu unterstützen, sich diese Kraft im eigenen Leben zu erschließen. Das ist meine Aufgabe als Pfarrer in Edingen und am Unteren Neckar", betont Bernd Kreissig.

Das Rezept

> Mürbteig-Boden: 150 Gramm Mehl, 65 Gramm Zucker, 65 Gramm weiche Butter, 1 Eigelb (Eiweiß für Eischnee). Zutaten zu einem Teig verkneten und den Boden einer gefetteten Springform (26 Zentimeter) damit auslegen.

> Belag: 750 Gramm Quark (40 Prozent Fett), 4 Eigelb, 200 Gramm Zucker, 4 Esslöffel Mondamin, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 Päckchen Vanillepuddingpulver, Abrieb einer Zitrone, 250 ml Milch.

> Zubereitung: Die Zutaten zu einem glatten Teig verrühren. Die insgesamt 5 Eiweiße steif schlagen und vorsichtig unterheben. Die Quarkmischung in die Springform geben. Bei 150 Grad Umluft rund 90 Minuten backen. Nach dieser Zeit mit einem Zahnstocher testen – es sollte kein Teig mehr am Holz kleben bleiben. Den Kuchen aber auch nicht zu dunkel werden lassen. Vor dem Öffnen der Springform den Kuchen mit einem Messer vom Rand lösen.

Info: Pfingstmontag, 20. Mai: Gemeinsamer Gottesdienst der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden beider Ortsteile ab 10 Uhr in der Fischkinderstube.