Edingen-Neckarhausen. (xai) Bei den Feierlichkeiten zum 1250. Jubiläum von Neckarhausen am vergangenen Sonntag gab es einen Vorfall, der erst im Nachhinein publik wurde. In einer Instagram-Story der Gruppe "Neues in Edingen-Neckarhausen" tauchte ein Bild auf, das der Urheber mit "Sorry, aber das geht gar nicht!" und "No Hate" kommentierte.

Darauf zu sehen ist ein unbedeckter Arm, auf