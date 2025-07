Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. An diesem Wochenende, 12. und 13. Juli, hat man wirklich die Qual der Wahl, was beliebte Festivitäten angeht – oder man wechselt von einer Festlichkeit zur nächsten. Während in Ladenburg die Drachenboote übers Wasser flitzen, wird im gegenüberliegenden Edingen-Neckarhausen zum 42. Mal das traditionsreiche "Rund ums Schloss" gefeiert.