Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. In der Zeit nach der Corona-Pandemie hat die Anzahl der Straftaten in Edingen-Neckarhausen wieder zugenommen. Man müsse sich daran gewöhnen, "dass es wieder schlechter wird", wie Bernd Schmidt, Leiter des Polizeireviers Ladenburg, am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung sagte.

Schmidt stellte dort die polizeiliche Kriminal-