Endet das "Experiment VRN-Nextbike" Ende des Jahres?
Der Gemeinderat diskutierte lange darüber, wie es mit den VRN-Leihfahrrädern weitergeht. Die kostenlose Testphase läuft aus.
Edingen-Neckarhausen. (dani) Der Tenor zog sich quer durch alle Fraktionen: Das Konzept ist gut, aber die Gemeinde kann es finanziell nicht stemmen. Nichtsdestotrotz diskutierten Verwaltung und Fraktionen in der jüngsten Gemeinderatssitzung länger als eine Stunde über die Zukunft des Nextbike-Angebots des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) in Edingen-Neckarhausen.
Das Ergebnis: Der
