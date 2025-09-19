Freitag, 19. September 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Endet das "Experiment VRN-Nextbike" Ende des Jahres?

Der Gemeinderat diskutierte lange darüber, wie es mit den VRN-Leihfahrrädern weitergeht. Die kostenlose Testphase läuft aus.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 31 Sekunden
Noch gibt es sieben Nextbike-Stationen in der Gemeinde, wie hier am Edinger Messplatz. Aber wie lange noch? Foto: dani

Edingen-Neckarhausen. (dani) Der Tenor zog sich quer durch alle Fraktionen: Das Konzept ist gut, aber die Gemeinde kann es finanziell nicht stemmen. Nichtsdestotrotz diskutierten Verwaltung und Fraktionen in der jüngsten Gemeinderatssitzung länger als eine Stunde über die Zukunft des Nextbike-Angebots des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) in Edingen-Neckarhausen.

Das Ergebnis: Der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
