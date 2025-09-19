Edingen-Neckarhausen. (dani) Der Tenor zog sich quer durch alle Fraktionen: Das Konzept ist gut, aber die Gemeinde kann es finanziell nicht stemmen. Nichtsdestotrotz diskutierten Verwaltung und Fraktionen in der jüngsten Gemeinderatssitzung länger als eine Stunde über die Zukunft des Nextbike-Angebots des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) in Edingen-Neckarhausen.

Das Ergebnis: Der