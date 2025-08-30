Samstag, 30. August 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

"Die Politik tut zu wenig"

Bündnis für Flüchtlingshilfe unterstützt Geflüchtete und setzt sich für Integration ein. Wie gut das klappt, zeigte das Ferienprogramm.

Das Bündnis für Flüchtlingshilfe machte erstmals ein Angebot im Kinderferienprogramm. Für alle war etwas dabei. Und auch die Erwachsenen hatten großen Spaß. Betreut wurden die Kinder von Bündnis-Mitgliedern und Geflüchteten. Foto: Bündnis für Flüchtlingshilfe

Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Die einen saßen gemütlich unter einem Pavillon und bemalten Steine, andere spielten energiegeladen Fußball. Wieder andere tobten sich auf dem Spielplatz aus, lernten, wie man richtig Zähne putzt oder brachen auf zu einem kleinen Spaziergang.

Es war einiges geboten beim Kinderferienprogramm des Bündnisses für Flüchtlingshilfe.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
