Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Die einen saßen gemütlich unter einem Pavillon und bemalten Steine, andere spielten energiegeladen Fußball. Wieder andere tobten sich auf dem Spielplatz aus, lernten, wie man richtig Zähne putzt oder brachen auf zu einem kleinen Spaziergang.

Es war einiges geboten beim Kinderferienprogramm des Bündnisses für Flüchtlingshilfe.