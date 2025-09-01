Von Nicoline Pilz



Edingen-Neckarhausen. Ein "goldenes" Jubiläum mit vielen tollen Veranstaltungen, eine äußerst schwierige Haushaltslage, Klagen von Eltern und bemerkenswerte Entwicklungen im Wohnungsbau– das erste Halbjahr 2025 war durchaus ereignisreich. Die RNZ sprach hierüber mit Bürgermeister Florian König.

Herr König, seit Ihrem Amtsantritt