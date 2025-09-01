"Die Gefahr, erwischt zu werden, ist gering"
Bürgermeister Florian König spricht unter anderem über den Gemeindevollzugsdienst, die Musikschule und den Wohnungsmarkt.
Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen
Von Nicoline Pilz
Edingen-Neckarhausen. Ein "goldenes" Jubiläum mit vielen tollen Veranstaltungen, eine äußerst schwierige Haushaltslage, Klagen von Eltern und bemerkenswerte Entwicklungen im Wohnungsbau– das erste Halbjahr 2025 war durchaus ereignisreich. Die RNZ sprach hierüber mit Bürgermeister Florian König.
Herr König, seit Ihrem Amtsantritt
