Edingen-Neckarhausen. (nip) "Mein Engagement in der Gemeinde wird geformt durch Politik, Sport und Karneval", sagte Altgemeinderat Georg Mildenberger anlässlich der Ausstellung "Edinger Köpfe", die die Fotogruppe im Heimatbund 2003 zur Kerwe organisierte. Jetzt ist der vielfach engagierte Sozialdemokrat im Alter von 90 Jahren gestorben. Sein wacher und streitbarer Geist und sein breites Lächeln, das immer die Augen erreichte, werden fehlen. Zuletzt sprach ihn die RNZ im Oktober 2024, als Mildenberger über die Edinger Kerwe schlenderte und gern zu einem Schwätzchen stehenblieb. Zu erzählen gab es immer einiges, Mildenberger blieb an der Kommunalpolitik stets interessiert und ihr kritischer Begleiter.

Auch in der Vereinslandschaft hinterließ er große Fußstapfen: Beim Turnverein Edingen war er Ehrenmitglied – eine Würdigung seiner Erfolge im Handball und in der Leichtathletik. "Höhepunkt meiner sportlichen Leidenschaft war die Weltmeisterschaft im Steinstoßen", sagte er selbst. Die Malerei faszinierte den gelernten Grafiker und Schauwerbedesigner, und er brachte sich autodidaktisch nahezu alle Maltechniken bei. Er gestaltete das Plakat zur Edinger Kerwe und zum Kinderweihnachtsmarkt in charmantem Retrodesign– für Beides gibt es bis heute nichts Besseres. Viele Vereine profitierten von seiner Begabung – auch der Karnevalsverein Edinger Kälble, deren Gründungsmitglied "Schorsch" Mildenberger war. Er entwarf Bühnendeko und Fastnachtsorden, war elf Jahre lang Präsident und Fastnachtspfarrer beim Heringsessen und wurde Ehrenpräsident. Seine Verdienste wurden unter anderem mit dem Orden in Gold vom "Bund Deutscher Karneval" gewürdigt. 1980 errang er für die SPD ein Gemeinderatsmandat und blieb dem Gremium bis Juli 2009 erhalten. Er ging damals nicht sonderlich unglücklich – zahlreiche Ehrenämter warteten und er versprach, die Arbeit der Lokalpolitiker weiter zu beobachten.

Die ihm verliehene Ehrennadel in Gold des Gemeindetags Baden-Württemberg zierte seine Sammlung von weiteren 80 Medaillen und Pokalen, die er im Laufe seiner sportlichen Karriere gewonnen hatte.