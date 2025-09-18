Über fünf Jahre Haft für Schönauer Drogendealer
Das Urteil im Prozess gegen den 29-jährigen Schönauer ist gefallen. Das Heidelberger Landgericht sah allerdings mildernde Umstände.
Schönau/Heidelberg. (yhug) Seit sieben Monaten saß er bereits in Untersuchungshaft. Wenn das am Donnerstag vom Heidelberger Landgericht gefällte Urteil rechtskräftig wird, muss der 29-jährige Drogendealer aus Schönau für weitere Jahre im Gefängnis bleiben. Über 30 Kilo Cannabis, mehrere Kilo Kokain, Haschisch, Amphetamin und Ecstasy hat er aus seiner Wohnung in Schönau verkauft.
Als
