Donnerstag, 18. September 2025

Plus Durch Versehen aufgeflogen

Über fünf Jahre Haft für Schönauer Drogendealer

Das Urteil im Prozess gegen den 29-jährigen Schönauer ist gefallen. Das Heidelberger Landgericht sah allerdings mildernde Umstände.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 19:45 Uhr 4 Minuten, 12 Sekunden
Das Heidelberger Landgericht. Archiv-Foto: Dorn

Schönau/Heidelberg. (yhug) Seit sieben Monaten saß er bereits in Untersuchungshaft. Wenn das am Donnerstag vom Heidelberger Landgericht gefällte Urteil rechtskräftig wird, muss der 29-jährige Drogendealer aus Schönau für weitere Jahre im Gefängnis bleiben. Über 30 Kilo Cannabis, mehrere Kilo Kokain, Haschisch, Amphetamin und Ecstasy hat er aus seiner Wohnung in Schönau verkauft.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Yannick Hug
Volontär
zu unseren Autoren  
