Dossenheim. (dw) Wen außer der Familie und einigen anderen in der Bergstraßengemeinde lebende Personen könnte die Lebensgeschichte von "Rosa" interessieren? Schon das waren zwar einige Menschen, wie die "Vernissage" des Buchs in der Museumsscheune zeigte. Denn zunächst, so schien es, hat Stefanie Wally die Biografie ihrer Großmutter aufgeschrieben.

Genaues Hinschauen verrät, dass dieses Leben mutmachend für Entwicklung und Haltung in schwierigen Zeiten steht. Frauen wie sie leisteten in ihrem kleinen Kosmos viel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das, obwohl Frausein damals wenig galt.

Neben allem Lokalkolorit handelt dieser Roman davon, wie Krisen entgegengetreten werden kann – und davon hat Rosa einige durchlebt. Das vergangene Jahrhundert, in das sie hineingeboren wurde, war überdies besonders. Die Erziehung ist damals noch vom hierarchisch strengen Kaiserreich geprägt.

Zwei Weltkriege wurden erlebt. Wie schafften es diese und andere Frauen, selbstbewusst ohne Gram und Verbitterung durchs Leben zu gehen? Ihren Kindern, Mut und Zuversicht zu geben? Eine Antwort: "Ohne zu hadern, das Gute sehen und mehren", sagte Wally.

Die historischen Fakten bestimmten das Leben von Rosa, die 1905 in einem Dorf nördlich von Heidelberg geboren wurde. Daneben sind es persönliche Ereignisse, die Mädchen und Frau formten. Der frühe Tod der Mutter, der vergleichsweise frühe Tod von Mann und älterer Schwester und der Tod eines ihrer Kinder. Rosa erzählte gerne und gut Geschichten, kochte und backte. Essen hält bekanntlich Leib und Seele zusammen.

Selbstbewusst und politisch interessiert, hatte sie einen ebenfalls politisch interessierten und parteipolitisch engagierten Mann geheiratet. Sie wurde mehrfache Mutter. Sie gab ihre Berufstätigkeit auf, nicht aber das Denken und Handeln. Sie hatte für ihre Zeit unkonventionelle Ideen. Wie später, als sie allein lebte, die Aufnahme von Studierenden in ihrem Haus.

Auch Verlegerin und Lektorin Christiane Möschle war zur Vernissage gekommen. Beide Frauen arbeiteten eng und hart miteinander, sodass die Geschichte der Großmutter in den Roman mündete, wie er jetzt vorliegt. Mit Rezepten gespickt, wird ihr Leben erzählt. Dossenheimer Rezepte aus dem beim Ausmisten entdeckten Kochbuch der Großmutter, das auch handschriftlich Notiertes enthielt.

"Dossenheimer Allerlei" lieferte mundartlich Abgefasstes. Anderes typisch Lokale verwischt sich. Nicht aber der Sprung in die Zeit des Nationalsozialismus. Wally erzählte, wie wohl die Großmutter den Tag nach der Pogromnacht 1938 erlebt hat. "Wie soll sie den Kindern das Geschehene erklären?", lässt Wally sie fragen. Die Autorin hatte sich entschieden, just diese zeitkritischen Passagen vorzulesen.

Die Zuhörenden, von denen einige der Großmutter noch begegnet waren, erlebten ein Wechselbad. Sie lachten und waren erheitert. So als die Liebesgeschichte von Rosa und Karl nach einer gemeinsamen Singstunde begann. Dann wieder war es in anderen Vorlese-Passagen ganz still. Alle lauschten gespannt.

Wally gestaltete die Buchvorstellung wunderbar, nippte auch mal am Eierlikör oder stieß mit "Kräuderwäi" an. Später gab es für alle Wein von der örtlichen Weinmanufaktur. Dazu aß man von Mutter und Cousine nach Omas Rezept gebackenen "Zimmetkuuche". Mit dem Schlager "Babicka" von Karel Gott endete die Lesung. Das Publikum war angetan, der Applaus lang. Gut, dass die "Buchhandlung Worring" genug Bücher mitgebracht hatte, die Wally eifrig signierte.