Von Sabrina Lehr

Dossenheim. Mal auf, mal zu. So ging es zuletzt am Geh- und Radweg an der Bundesstraße B3 in Dossenheim unterhalb des Einkaufszentrums Petrus zu. Der Weg ist bekanntlich gesperrt, weil noch bis Ende des Monats der Rhein-Neckar-Kreis die Ampelanlage erneuert.

Die Absperrbaken, die dafür am Radweg aufgestellt wurden, erfüllten aber nicht so richtig ihren Zweck. Immer wieder wurden sie wie von Zauberhand geöffnet, damit Räder durchrollen und Fußgänger durchgehen konnten.

Besonders lustig: So kam es dank diverser Verrückungen auch mal vor, dass das Umleitungsschild direkt zur Durchgangsverbots-Plakette führte – was für ein Schild-Bürgerstreich.

Jetzt ist aber Schluss mit lustig: Das muntere Links-Rechts der Absperrung ist vorbei, die Schilder weisen nicht mehr falsch den Weg geradewegs in eine Sperrung. Stattdessen liegen sie inzwischen neben dem Radweg im Gras, die Absperrungen stehen etwas verloren am Rande des Radwegs herum.

Ort des Geschehens

Waren da wieder Schildbürger am Werk oder ist es doch ein Vorzeichen? Länger als zwei Wochen sollen die Schilder ja ohnehin nicht mehr gebraucht werden.