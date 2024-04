Von Meike Paul

Dossenheim. Ideen zur Nachhaltigkeit teilen, Gespräche zur Mobilität führen, sich mit Menschen, die gleiche Interessen und Intentionen haben, austauschen: Längst ist die Dossenheimer Fahrradbörse kein reiner Tauschmarkt mehr. Und längst bedient die Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 27. Mal auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen stattfand, mehrere wichtige Aspekte.

Doch Organisatorin Waltraud Wüst erinnert gerne an den Anfang des Formats: "Damals gab es noch kein Ebay, keinen Internethandel. Da war es wichtig, Menschen eine Bühne zu bieten, die gerne ihre Zweiräder verkaufen oder gebrauchte Drahtesel kaufen wollten." Doch längst sei dieser Grundgedanke natürlich überholt.

Geschäfte werden in Apps und Online gemacht. Der Kontakt zwischen Händler und Käufer geht nicht selten verloren. "Dabei erachte ich es als wichtig, dass man so ein Fahrrad vorher mal sieht und ausprobiert, bevor man es kauft. Aber gut. Die Entwicklung der Gesellschaft hält man nicht auf", so Wüst. Doch immerhin 60 Fahrräder waren im Bereich des Wochenmarktes aus- und aufgestellt. Lief der Börsenstart etwas schleppend, waren bis zum Ende am Mittag nahezu alle Räder verkauft. "Manche Verkäufer mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen, andere waren sehr erfolgreich. Aus unserer Sicht war der komplette Tag ein Erfolg", bringt es Waltraud Wüst auf den Punkt.

Oft schon hatten sie und ihre Mitstreiter bei Sturm, Graupelschauer, ja sogar strömendem Regen die Stellung gehalten. Diesmal aber war der Wettergott gnädig und bescherte herrliches Biker-Wetter. Gut möglich also, dass der ein oder andere Kunde sein neues Bike auch direkt auf die Straße gebracht hat. "Das tolle Wetter lockte deutlich mehr Anbieter und Suchende – manche vielleicht auch nur gelegenheitshalber an", so Wüst.

Mit Unterstützung durch den Fair-Trade-Kaffeestand, die aktiven Bürgerbusfahrer, die Dossenheimer Ökostromer und einem Stand von Radsport-Bergstraße mit einigen E-Bikes zum Ausprobieren war hier ein buntes Programm geboten. Auf die Frage, ob Dossenheim denn eine gute Fahrradgemeinde sei, nickte Wüst verhalten. Man sei auf einem guten Weg.

Viele Wünsche könnten aufgrund des strengen Reglements nicht umgesetzt werden und manchmal staune man nicht schlecht, wie Landratsamt und Verkehrsbehörden bei einzelnen Entscheidungen verfügen. "Aber die können ja auch nicht anders, selbst wenn sie wollten", zeigte sich Wüst versöhnlich. Man fühle sich in der Kommunalpolitik manchmal von höherer Stelle zwar nicht "übergangen, aber vielleicht überhört", so Wüst.

Alles in allem sei Dossenheim in Sachen Mobilität aber gut aufgestellt. "Prinzipiell müsste aber das Straßengesetz erneuert werden und Fußgänger und Fahrradfahrende den gleichen Stellenwert erhalten", so das Grünen-Mitglied. Die Aktion nutzen die Parteimitglieder, um ihr Programm vorzustellen. Aufgrund der Karenzzeit vor den Wahlen konnte Dossenheims Bürgermeister nicht vorbeischauen. Auch andere Parteien waren nicht vor Ort, aber die Gemeinderäte und Gemeinderäte-Anwärter. "Ich hatte wirklich Bedenken, dass aufgrund der Karenzzeit gar niemand kommen würde. Aber ich wurde zum Glück überrascht", so Wüst. Ihre Geduld und auch jene der Anbieter wurde belohnt: Es gingen mehr Räder von einer Hand in die andere, als man anfangs vermutet hatte.