Von Paul Körner

Dielheim. Stunden vor der offiziellen Eröffnung begann der Dielheimer Kerwesamstag mit der traditionellen Hako-Rundfahrt. Ein "Zweitakter-Konvoi" war mit dem Kerwekomitee an Bord unüberhörbar durch die Ortsstraßen unterwegs. Die Damen und Herren in Frack und Zylinder brachten den Menschen in altbewährter Weise die Kerwefreude direkt nach Hause und hatten beim Umtrunk, Imbiss und Gesang selbst ihren Spaß.

Auf dem Dorfplatz begrüßte später Bürgermeister Thomas Gasbrenner das erwartungsfrohe Kerwevolk, darunter Gäste aus der ungarischen Partnergemeinde Lengyeltóti. Glasbrenner dankte allen, die wieder eine schöne Kerwe ermöglicht hatten.

Da er dann seinen "Kurzurlaub" antrat, wurde ein Kerwebürgermeister gewählt: Nico Wagenblaß. Jan-Sören Wipfler, der den neu Gewählten als Präsident begleitet, forderte danach beim Gelöbnis gleich Gehorsam vom Kerwekomitee unter Einhaltung der Kerweregeln. Nummer eins: "die Schlumpel zu beschützen, sie zu lieben und zu behüten". Und: kein volles Glas stehen zu lassen.

Die Schlumpel stammt aus der Familie des Turnvereins Victoria und wurde lautstark begrüßt. Ihr Pate oder Pfedderisch Daniel Baust hatte den Namen "Tevaulina" gewählt, Kerwepfarrer Luca Pichler nahm die Taufe vor. In der "Kerwered" prangerte Nico Wagenblaß in Reimen, Dinge an, die so gar nicht in sein Bild eines heilen Dorflebens passten. Etwa die Zerstörungswut, die wieder die Kirche getroffen habe. "Sie hawe randaliert und Lampen an die Wände geschlage, das ist Vandalismus keine Frage". Die Turmuhr sei zudem immer vier Minuten nach der Zeit. Erfreulich sei der Umbau der Schule, doch könne man "nicht verhehle, dass trotzdem noch einige Räume fehle".

Mit dem "Brückel" über den Bach bei der TV-Halle gehe es nicht voran, kritisierte er zudem. Viel Positives wiederum hatte er von den Fußballern der SG Dielheim zu berichten, doch brauchten sie neues Flutlicht – oder "Fahrräder am Masten zum Treten und Strom erzeuge". Das Kerwetreiben wurde dichter, sowohl in den Zelten wie auch auf dem Platz vor der Musikbühne, wo die Band "Cracket Fire" richtig einheizte.

Mit einem Kerwegottesdienst in der Kirche St. Cyriak begann der Sonntag. Nach dem Mittagstisch in den Vereinszelten zog am Nachmittag ein farbenfroher und facettenreicher Umzug durch die Straßen. Bei angenehmen Temperaturen säumten viele Besucher die Strecke. Den Kurpfälzischen Weinhoheiten zusammen mit dem Kerwekomitee folgten der Inselkindergarten mit dem Naturthema "Unter Wasser" sowie der Eckertsberg-Kindergarten mit dem Thema "Unsere Wiese ist vielfältig". Eine bunte Vielfalt strahlte auch die große Schülerschar der Leimbachtalschule aus. Die Umzugsjury war beeindruckt und verlieh ihr den ersten Preis bei den Fußgruppen.

Die Damen der "Sängerrunde"suchten nach dem "Superstar", der Sportschützenverein wies in Schutzkleidung auf die anhaltenden Gefahren nach dem Reaktorunfall in Fukushima hin. Der Turnverein verkündete: "Wir brauchen zum Feiern kein ,Malle’ mehr". Die "Royals" Charles und Camilla winkten den Leuten vom Wagen des MGV Konkordia aus zu.

Nach der rollenden Theke der Eschelbacher Kerweborschde hieß es "Stairway to DFB-Pokal" bei der SG, die sich über ihre stetigen Aufstiege der vergangenen Jahre freute. Die Hako Fahrer verliehen ihrer "Verbrennerliebe" Nachdruck. Die Ministranten bauten eine Kirche, wo sie gerne Dienst tun, und ließen wissen: "Wir machen Dampf", nicht nur mit dem Weihrauchfass im Gottesdienst. Für ihren gelungenen Beitrag wurden sie mit dem Preis für den besten Umzugswagen belohnt.

Begleitet wurde der Umzug von Musikverein Mühlhausen, MV Baiertal und MV Dielheim. Dazu gesellten sich die "Feuerschneggen" mit ihrer Guggenmusik, die später noch ein Platzkonzert gaben. Mit dem Mittagstisch startete der Kerwemontag. Weitere Höhepunkte gab es am Abend. Dazu gehörte das Abschiednehmen von der Kerweschlumpel, deren Verbrennung nochmals viele Besucher anzog. Ein einzigartiges Feuerwerk bildete das Finale und illuminierte Dorfplatz und Kirche auf beeindruckende Art. Zum Ausklang begeisterte die Band "Kraft und Kraftin" das Kerwevolk.