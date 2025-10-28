Dienstag, 28. Oktober 2025

zurück
Plus Chromglitzern bei Herbstsonne

Oldtimerfreunde-Herbstrallye führte quer durch die Region

Nostalgie pur: 140 Oldtimer rollten bei der Rallye der Oldtimerfreunde Heidelberg auf 180 Kilometern durch die Region.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 10 Sekunden
Es war zudem ein Citroen 15-Six, Baujahr 1950, zu bewundern. Foto: Alex

Von Meike Paul

Region Heidelberg. Langsam rollten sie durch die schmalen Straßen von Lobbach – poliertes Chrom, tiefes Motorbrummen, der Duft von Benzin und ein Hauch Nostalgie lagen in der klaren Herbstluft.

Rund 140 automobile Schätze – vom ehrwürdigen Bentley 3 Liter aus dem Jahr 1923 bis hin zu eleganten Youngtimern der frühen 2000er, wie etwa einem BMW Mini

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.