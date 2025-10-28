Oldtimerfreunde-Herbstrallye führte quer durch die Region
Nostalgie pur: 140 Oldtimer rollten bei der Rallye der Oldtimerfreunde Heidelberg auf 180 Kilometern durch die Region.
Von Meike Paul
Region Heidelberg. Langsam rollten sie durch die schmalen Straßen von Lobbach – poliertes Chrom, tiefes Motorbrummen, der Duft von Benzin und ein Hauch Nostalgie lagen in der klaren Herbstluft.
Rund 140 automobile Schätze – vom ehrwürdigen Bentley 3 Liter aus dem Jahr 1923 bis hin zu eleganten Youngtimern der frühen 2000er, wie etwa einem BMW Mini