Von Axel Sturm

Ladenburg. Iris Lipowsky war bereits fleißig gewesen, als Bürgermeister Stefan Schmutz und Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Mannheimer Bundesgartenschau, im Reinhold-Schulz-Waldpark ankamen. Die Grün-Beauftragte der Stadt hatte ein Loch im neuen Pflanzbereich gegraben, es fehlte nur noch das Bäumchen. Als letztes Mosaiksteinchen bei der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung. Seit Montag ist Ladenburg nun Buga-Partnerkommune, die inzwischen zehnte in der Metropolregion.

Das Großereignis steigt von April bis Oktober 2023 auf dem Spinelli-Gelände bei Feudenheim/Käfertal und im Luisenpark. Die Gäste dürfen sich auf ein Programm mit über 5000 Einzelveranstaltungen freuen. Die Buga wird Blumenschau, Sommerfest und Experimentierfeld für innovative Ideen in einem. Die Leitthemen sind Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung.

"Diese nachhaltigen Themen passen zu Ladenburg", sagte Bürgermeister Schmutz, der im Anschluss an die Baumpflanzung eine Partnerschaftsurkunde von Schnellbach entgegennahm. Das Leitziel Klima werde in Ladenburg aktiv verfolgt. Die Römerstadt ist Teil der Initiative "Klimapositive Städte und Gemeinden", die für gelebte Nachhaltigkeit, konkreten Klimaschutz sowie mehr Lebensqualität in den teilnehmenden Kommunen steht. Wie nachhaltig eine Gartenschau eine Stadt verändern kann, zeigte sich 2005 in Ladenburg selbst, als Austragungsort der Kleinen Landesgartenschau. Die Freiraum- und Aufenthaltsqualität wurde damals enorm aufgewertet, sodass man heute von einer Periode vor und nach dem Grünprojekt spricht.

"Unser damals geschaffener grüner Ring und das Buga-Konzept 2023 ergänzen sich hervorragend", sagte Schmutz. Ganz zur Freude von Schnellbach, der dem Bürgermeister am Montag Schmutz auch noch die Partnerfahne überreichte. Die soll schon in den nächsten Tagen am Neckartorplatz gehisst werden, ergänzte die Ladenburger Marketingverantwortliche Petra Liebig.

Künftig wird das Partnerlogo auf gelbem Hintergrund an vielen Stellen der Stadt auftauchen. Durch die thematische Verbindung der Projekte werden Brücken zur Buga 23 geschlagen. Die Großveranstaltung ist nicht zuletzt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Insgesamt 190 Millionen Euro werden in Baumaßnahmen und für Veranstaltungen investiert. Zwei Drittel davon blieben in der Region, so Schnellbach. Schmutz freute sich derweil besonders, dass unter anderem die Baumschule Huben sowie Erda Garten- und Landschaftsbau gewichtige Aufträge für die Buga erhalten haben.

Info: Am kommenden Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, können auf dem Weihnachtsmarkt Tages-, Zweitages- und Dauerkarten für die Buga gekauft werden. Ab dem darauffolgenden Montag sind Tickets im Bürgerbüro erhältlich.