Von Philipp Weber

Weinheim. Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Bezieher niedriger und sogar mittlerer Einkommen sowie Familien geraten bei der Wohnungssuche ins Hintertreffen. Das gilt für ein teures Pflaster wie Weinheim umso mehr. Doch die Stadt hält dagegen. Seit 2017 gilt die Regel, dass Investoren bei Bauvorhaben ab einer bestimmten Größe an eine Quote gebunden sind.