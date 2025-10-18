Samstag, 18. Oktober 2025

Weinheim verliert Mieterrecht – Land bremst beim geförderten Wohnbau

Die Stadt muss auf das Recht verzichten, Mieter für Sozialwohnungen vorzuschlagen. Das Land ändert die Regeln und gefährdet so kommunale Wohnbauprojekte.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 43 Sekunden
Die Allmendäcker sind eines der aktuellen Baugebiete, in denen die Stadt und externe Bauinvestoren Quoten für Sozialwohnungen und preisgedämpftes Wohnen vereinbart haben. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Bezieher niedriger und sogar mittlerer Einkommen sowie Familien geraten bei der Wohnungssuche ins Hintertreffen. Das gilt für ein teures Pflaster wie Weinheim umso mehr. Doch die Stadt hält dagegen. Seit 2017 gilt die Regel, dass Investoren bei Bauvorhaben ab einer bestimmten Größe an eine Quote gebunden sind.

