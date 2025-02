Max Merkel, 38 Jahre alt : „Ich finde es wichtig, wählen zu gehen. Wir haben eine kleine Tochter, deshalb ist für uns das Thema Kinderbetreuung relevant. Und der Verkehr in der Altstadt interessiert uns, da hat man eine ganz andere Perspektive drauf, wenn man ein Kleinkind hat. In den Wahlprogrammen gab es keinen großen Unterschied. Wichtig ist, dass auf die Worte auch Taten folgen. Ich habe Sophian Habel gewählt, weil er als Ladenburger einen anderen Bezug hat zu den Themen.“

Sabine Weil, 60 Jahre alt : „Für mich zählt die Erfahrung, die Fachkompetenz und die letzten Jahre als Bürgermeister, hohe Ansprechbarkeit und Präsenz sind auch wichtig, ebenso wie soziales Engagement. Stefan Schmutz hat da in den letzten Jahren viel gemacht, beispielsweise was die Tafel oder den Mittagstisch angeht. Das zählt für mich. Es ist viel passiert in dem Bereich, und zwar unbürokratisch und schnell.“

Jonathan Stumpf, 16 Jahre alt : „Jemand, der sich um die Jugend und die Vereine kümmert, das war für mich wichtig. Ich mache selbst Gewichtheben im Verein, deshalb war das für mich ein Thema. Dass es einen Account für Ladenburg in den sozialen Medien geben soll und er Dunkelbereiche entfernen will, hat mich bei Sophian Habel auch angesprochen.“