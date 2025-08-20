Mittwoch, 20. August 2025

Plus Besondere Bestattung

Hirschbergerin kämpft für ihre "Reerdigung"

Die 90-jährige Dorothea Canisius wünscht sich eine besondere Bestattungsform. Weil diese hier nicht zulässig ist, appelliert sie an Politiker.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 12 Sekunden
Während der „Reerdigung“ stehen die Kokons mit den Verstorbenen in Alvarien (lateinisch für Bienenstöcke). Derzeit befindet sich jeweils ein Alvarium in zwei schleswig-holsteinischen Friedhofskapellen: in Kiel und in Mölln (im Bild). Fotos: Meine Erde/privat

Von Annette Steininger

Hirschberg. Dorothea Canisius aus Hirschberg ist 90 Jahre alt und hat ein außergewöhnliches Hobby: Sie geht gerne auf Friedhöfe, schätzt dort die Ruhe und vor allem die Natur. Überhaupt interessiert sich die aufgeweckte, belesene und lebenslustige Seniorin für Ökologie und Nachhaltigkeit. Da schließt sich wiederum der Kreis: Denn Dorothea Canisius

Annette Steininger
Redakteurin
