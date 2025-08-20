Hirschbergerin kämpft für ihre "Reerdigung"
Die 90-jährige Dorothea Canisius wünscht sich eine besondere Bestattungsform. Weil diese hier nicht zulässig ist, appelliert sie an Politiker.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Dorothea Canisius aus Hirschberg ist 90 Jahre alt und hat ein außergewöhnliches Hobby: Sie geht gerne auf Friedhöfe, schätzt dort die Ruhe und vor allem die Natur. Überhaupt interessiert sich die aufgeweckte, belesene und lebenslustige Seniorin für Ökologie und Nachhaltigkeit. Da schließt sich wiederum der Kreis: Denn Dorothea Canisius
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+