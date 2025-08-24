"Kleine Dinge mit großer Liebe vollbringen"
Alexandra Ernst wird Pfarrökonomin in der neuen katholischen Kirchengemeinde. Cecilia Atristain de Knapp fungiert als ihre Stellvertreterin.
Von Marion Gottlob
Bergstraße-Neckar. Jeder Neubeginn bedeutet auch Abschied. Das weiß Alexandra Ernst sehr genau. Doch sie sagt: "Wenn etwas zu Ende geht, ist es eine Chance, dass Neues entstehen kann." Die Diplom-Verwaltungswirtin wird ab Oktober zur Pfarrökonomin der zukünftigen katholischen Kirchengemeinde Nordbadische Bergstraße mit Sitz in Weinheim.
