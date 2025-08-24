Sonntag, 24. August 2025

"Kleine Dinge mit großer Liebe vollbringen"

Alexandra Ernst wird Pfarrökonomin in der neuen katholischen Kirchengemeinde. Cecilia Atristain de Knapp fungiert als ihre Stellvertreterin.

24.08.2025 UPDATE: 24.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 12 Sekunden
Alexandra Ernst (links) und Cecilia Atristain de Knapp werden Teil des neuen Teams für die zukünftige katholische Kirchengemeinde Nordbadische Bergstraße. Die RNZ traf die beiden Frauen in Schriesheim. Foto: mio

Von Marion Gottlob

Bergstraße-Neckar. Jeder Neubeginn bedeutet auch Abschied. Das weiß Alexandra Ernst sehr genau. Doch sie sagt: "Wenn etwas zu Ende geht, ist es eine Chance, dass Neues entstehen kann." Die Diplom-Verwaltungswirtin wird ab Oktober zur Pfarrökonomin der zukünftigen katholischen Kirchengemeinde Nordbadische Bergstraße mit Sitz in Weinheim.

