Eppelheim/Sandhausen. (luw) Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen (SVS) nutzt die anstehende Länderspielpause sinnvoll: Der Verein vom Hardtwald tritt am Dienstag, 21. März, in einem Benefizspiel zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei gegen eine Auswahl des Fußballkreises Heidelberg an. Ausgerichtet wird das Spiel vom ASV Eppelheim auf dessen Sportanlage in der Hermann-Wittmann-Straße. Die RNZ sprach mit Achim Scharwatt, Leiter der ASV-Fußballabteilung, über die Organisation der wohltätigen Veranstaltung.

"Bei uns sind die Duschen immer geputzt, egal wer kommt", sagt Scharwatt schmunzelnd auf die Frage, ob man denn beim Amateurverein besondere Vorkehrungen für ein Spiel trifft, bei dem Profis aus Deutschlands zweithöchster Spielklasse als Gäste kommen. Aber natürlich habe man übers Wochenende die Sportanlage noch mal "auf Vordermann" gebracht. "Wir machen ein bisschen sauber und wollen uns am Dienstag schon gut präsentieren", so Scharwatt.

Der Kontakt zwischen den beiden Vereinen kam durch die langjährige Bekanntschaft zwischen SVS-Präsident Jürgen Machmeier und Scharwatt zustande: "Sein Sohn spielt auch bei uns in der Ersten Mannschaft als Torwart – und als wir letzte Woche Spitzenspiel gegen Bammental hatten, kam er auf mich zu und hat vorgeschlagen, dass wir ein Benefizspiel ausrichten könnten", berichtet Scharwatt. So findet das Spiel nun im Rahmen der SVS-Kampagne "Hardtwald-Helden" statt.

Die Verbindungen des Profiklubs in die vom Erdbeben betroffene türkische Provinz Hatay sind eng: Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS, hat Familie und Freunde in dieser Region. "Ich möchte dafür sorgen, dass unsere Hilfe unbürokratisch direkt dort ankommt, die Menschen benötigen jegliche Unterstützung", wird Kabaca in einer Mitteilung des SVS zitiert. Demnach werden die eingenommenen Spendengelder über die "Sankt Petrus & Paulus Gemeinde" im hessischen Butzbach direkt vor Ort eingesetzt. Ein Spendenkonto wurde auch schon eingerichtet.

An diesem Dienstag hofft man laut Scharwatt auf 400 bis 500 Zuschauer. Der eingenommene Eintritt von fünf Euro pro Person wird komplett gespendet. "Natürlich kann jeder noch selbst eine Spende obendrauf legen", ergänzt der 67-Jährige. Der Verkauf von Bratwurst und Getränken komme letztlich dem ASV zugute.

Übrigens waren es mit Uwe Anweiler und Mehmet Öztürk zwei eng mit dem SVS verbundene Vollblut-Fußballer, die die Auswahlmannschaft zusammengestellt haben, die dem SVS entgegentritt. Wie Scharwatt berichtet, zählen 22 Spieler aus zehn Amateurvereinen der Region dazu. "Das sind elf Spieler für die erste Halbzeit und elf für die zweite", sagt Scharwatt augenzwinkernd...

Info: Benefizspiel einer Auswahl des Fußballkreises Heidelberg gegen den SV Sandhausen auf dem Sportplatz des ASV Eppelheim, Dienstag, 21. März; Anstoß ist um 19 Uhr.