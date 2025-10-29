Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Wehmut lag in der Luft, aber auch eine positive Note mit viel Freude und Dankbarkeit, eine außergewöhnliche Sängerin, deren Stimme unzählige Menschen berührt hat, gekannt zu haben. Die in der Region und weit darüber hinaus bekannte Renée Walker war im April an den Folgen einer Morbus-Crohn-Erkrankung in ihrer Wahlheimat Puerto Rico, wo sie mit