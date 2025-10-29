Renée Walker "hat uns bestimmt von oben auf einer Wolke zugelacht"
Zahlreiche Künstler und Wegbegleiter erinnerten in der Astoria-Halle in Walldorf an die verstorbene Sängerin.
Von Hans-Joachim Of
Walldorf. Wehmut lag in der Luft, aber auch eine positive Note mit viel Freude und Dankbarkeit, eine außergewöhnliche Sängerin, deren Stimme unzählige Menschen berührt hat, gekannt zu haben. Die in der Region und weit darüber hinaus bekannte Renée Walker war im April an den Folgen einer Morbus-Crohn-Erkrankung in ihrer Wahlheimat Puerto Rico, wo sie mit