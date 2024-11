Hirschberg. (pau) Rien ne va plus – "Nichts geht mehr": Nach nur wenigen Stunden war die Benefiz-Tombola von "Hirschberg hilft" ausverkauft. Insgesamt 800 Lose hatten die Aktiven im Budni-Drogeriemarkt zu je einem Euro verkauft. An einem reich gedeckten Gabentisch warteten über 200 attraktive Preise. Ein Kinderfahrrad von Rad Sport Bergstraße beispielsweise wartete neben Einkaufstaschen, Sachpreisen vom Garten- und Landschaftsbau Schmitt und Gutscheinen vom Hotel Krone auf Gewinner.

"Es ist das erste Mal, dass wir so etwas veranstaltet haben. Auch wenn es viel Arbeit war, ist eine Wiederholung auf jeden Fall denkbar", sagte Patrick Klein. Als zweiter Vereinsvorsitzender hielt er am Samstag mit seiner Tochter und Schatzmeisterin Andrea Sebastian im Markt die Stellung. "Ich war zunächst etwas skeptisch, bin nun aber freudig vom Ansturm überrascht", so Klein. Es seien sogar Menschen ganz gezielt vorbeigekommen, um bei der Aktion mitzumachen. "Das freut und ehrt uns sehr."

Dafür hatten Klein und seine fleißigen ehrenamtlichem Helfer im Vorfeld hart gearbeitet. Unternehmen und Privatleute wurden kontaktiert, Klinken bei Firmen geputzt. Der Zuspruch und die Bereitschaft, die Aktion zu unterstützen, waren riesig. Auch das freut die Aktiven. Mit dabei war beispielsweise der Obsthof Volk mit Edelbränden und Weingärtners Hofladen mit Erdbeer-Smoothies und Secco. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord, die Volksbank Kurpfalz, Fermo Döner, der Gasthof Löwen, Martina Kunkel und auch Budni selbst hatten sich beteiligt.

Eigentlich waren alle Preise unisex und nahezu für jedes Alter geeignet. Nur beim Kinderfahrrad mussten Klein und Sebastian auf den richtigen Gewinner hoffen. Und der Plan ging am Ende auf. Eine Mutter und ihr Sohn zogen zum Glück das Los. "Es gibt sogar noch einen kleineren Bruder zu Hause, der das Rad dann später nutzen kann", erzählte die stolze Gewinnerin. Das freute natürlich auch die Akteure von "Hirschberg hilft". "Dass die Dinge da ankommen, wo sie gebraucht werden – das ist unser Hauptanliegen", betonte Patrick Klein.

Zwar steht der Verein finanziell gut dar, ein finanzielles Polster kann er aber immer gebrauchen. Seit über 20 Jahren macht es sich die Gruppe zur Aufgabe, humanitäre Hilfe zu leisten und Menschen zu unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind. Rund 25 Haushalte werden regelmäßig bedacht. "Dafür braucht es natürlich Mittel", so Klein. Die 800 Euro, die durch die Tombola eingenommen werden, sind also quasi schon zweckgebunden.

Noch immer sei die Hemmschwelle bei den Hilfsbedürftigen aber hoch. Vielen falle es schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder zu erfragen. Daher betreibt der Verein auch weiterhin aktiv Hilfsanfragen. Denn die Schere zwischen Arm und Reich sei noch immer groß. Viele Menschen seien immer weniger in der Lage, für Notzeiten vorzusorgen. "Daher sehen wir es als solidarische Handlung an, denen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", betonte Klein das Credo des Vereins.

Glücklich war er, dass alle Preise verteilt wurden und nicht mehr in den heimischen Keller wandern. Auch freute es ihn, dass Budni "Hirschberg hilft" als Projekt-Paten ausgewählt hat. Regelmäßig bekommt der Verein so die Chance, sich im Markt zu präsentieren. Eine Sichtbarkeit, die gut und wichtig ist, wie der Samstag zeigte.