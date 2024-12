Von Brigitte Geiselhart

Bammental. "Sweet dreams are made of this." Die Musik der Eurythmics, die laut aus dem Lautsprecher dröhnt, ist klasse gewählt. Es groovt in jeder Faser des Körpers. "Indoor Cycling" und viel fließender Schweiß sind in den kommenden 60 Minuten angesagt. Doch irgendwie ist hier alles anders als in einem herkömmlichen Fitnessstudio. Kein Wunder, wenn