Bammental. (pol/mare) Am Dienstag ist ein Lastwagen in Bammental in der Unterführung steckengeblieben und sorgt so für die Einstellung des Bahnverkehrs. Das meldet die Polizei.

Gegen 14.30 Uhr blieb der Lastwagen demnach in der Unterführung der Bahnstrecke stecken. Das Fahrzeug war auf der Hauptstraße in Richtung Mauer unterwegs. Allerdings war der 7,5-Tonner zu hoch für die Unterführung, weshalb es er mit der Decke der Unterführung kollidierte.

Nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt, jedoch hat sich das Fahrzeug verkeilt, weswegen mit einer aufwendigen Bergung zu rechnen ist. Aufgrund des Unfalls ist der Bahnverkehr auf der darüberliegenden Strecke gesperrt und es kommt zu einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs.

Betroffen von der Streckensperrung zwischen Neckargemünd und Meckesheim sind folgende Linien:

S1 - Homburg (Saar) - Mannheim - Heidelberg - Osterburken

S2 - Kaiserslautern - Ludwigshafen - Mannheim - Heidelberg - Mosbach

S5 - Heidelberg - Neckargemünd - Sinsheim - Eppingen

S51 - Heidelberg - Neckargemünd - Meckesheim - Aglasterhausen

RE5 - Heidelberg - Neckargemünd - Sinsheim - Eppingen

Es kommt laut Deutscher Bahn zu Verspätungen und Teilausfällen. Ab 16.30 Uhr haben wurde ein Ersatzverkehr mit je zwei Bussen zwischen Neckargemünd und Sinsheim sowie zwischen Meckesheim und Aglasterhausen eingerichtet.

Über die Dauer der Sperrung liegen noch keine Informationen vor.