Bammental. (bmi) Das Thema ploppt im Sommer so sicher auf wie der Schlussverkauf: die Verkehrssituation im Schwimmbadviertel. Sie treibt die dortigen Anwohner immer wieder um. "Es werden immer mehr Autos", stellte ein Anwohner in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates fest. Besucher von Tennis, Fußball, Waldschwimmbad und auch dem Spielplatz an der Friedhofstraße weichen bei ihrer Parkplatzsuche häufig auf das Wohngebiet aus und halten dort gültige Einbahnstraßenregeln nicht ein.

"Die Regelung muss so gekennzeichnet werden, dass es wirklich jeder Autofahrer erkennt", forderte der Bewohner und betonte weiter: Der Parkraum werde immer enger und auch Gefahrensituationen nähmen zu. "Wann bessert sich die Situation?", fragte er den Rathauschef und wollte wissen: "Was macht die Gemeinde, wenn ein Kind zu Schaden kommt und angefahren wird?" Bürgermeister Holger Karl zeigte zum einen Verständnis für den Unmut, meinte aber auch: "Wir dürfen den fließenden Verkehr nicht kontrollieren."

Was die Parkplätze angeht, verwies der Rathauschef auf das Nutzen der eigenen Grundstücke. Parkplätze an den Straßen seien eben öffentlicher Raum und stünden jedem zur Verfügung. Zum Thema Einbahnstraße habe eine Verkehrsschau vor Ort die Beschilderung als "ordnungsgemäß, so wie sie sein muss" eingestuft. Karl versprach dennoch, einen weiteren Anlauf beim Straßenverkehrsamt zu unternehmen. "Einfach eine große Schablone, zwei Pfeile auf die Fahrbahn malen – erledigt", schlug der Bürger vor. "Man darf und kann eben nicht alles machen, was einfach klingt", meinte der Bürgermeister hierzu.

Indes gab es in der Sitzung eine andere erfreuliche Nachricht: Es kann wieder ohne Verletzungsgefahr "gebolzt" werden. Das Mini-Fußballspielfeld im Sportzentrum ist wieder "auf dem neuesten Stand", wie Bürgermeister Holger Karl berichtete. "Es sieht ordentlich und gut aus und hat einen neuen Belag, der hoffentlich mindestens so lange hält wie der bisherige."