Dienstag, 12. August 2025

Plus Bammental

Ärger über Gaza-Schmierereien an Rathaus und Gymnasium

Das Rathaus und das Gymnasium wurden mit politischen Botschaften beschriftet. Der Bürgermeister spricht von "übelster Sachbeschädigung".

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 25 Sekunden
Wer ins Rathaus gehen wollte, musste an der Botschaft der Täter vorbei. Foto: Alex

Bammental. (yhug) Während der Tod von fünf Journalisten des arabischsprachigen Senders "Al Jazeera" – durch einen gezielten israelischen Luftangriff – die Diskussion um den Krieg in Gaza seit Sonntag weltweit erneut verschärft, sorgt die politische Debatte nun auch in der Elsenztalgemeinde für Empörung.

In der Nacht auf Sonntag ist es zu zwei politisch motivierten Sachbeschädigungen

