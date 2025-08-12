Ärger über Gaza-Schmierereien an Rathaus und Gymnasium
Das Rathaus und das Gymnasium wurden mit politischen Botschaften beschriftet. Der Bürgermeister spricht von "übelster Sachbeschädigung".
Bammental. (yhug) Während der Tod von fünf Journalisten des arabischsprachigen Senders "Al Jazeera" – durch einen gezielten israelischen Luftangriff – die Diskussion um den Krieg in Gaza seit Sonntag weltweit erneut verschärft, sorgt die politische Debatte nun auch in der Elsenztalgemeinde für Empörung.
In der Nacht auf Sonntag ist es zu zwei politisch motivierten Sachbeschädigungen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+