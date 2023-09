Balzfeld. (köpa) Am Donnerstag feiern die Eheleute Frieda und Helmut Gruber in Balzfeld ihre Goldene Hochzeit. Am 14. September 1973 gaben sich die beiden auf dem Standesamt in Walldorf das Ja-Wort, am nächsten Tag folgte die kirchliche Trauung in der Wieslocher Dreifaltigkeitskirche. Dort holte sich das junge Paar den Segen für den gemeinsamen Lebensweg. Es war in der Pfarrei, in der Frau Gruber damals auch im Kindergarten beschäftigt war.

Ehemann Helmut wurde in Walldorf geboren, ging dort zur Schule und erlernte bei der ortsansässigen Firma Reiert den Beruf des Werkzeugmachers. Seinen Wehrdienst absolvierte er in Philippsburg, wo er es bis zum Oberleutnant brachte. Statt einer Laufbahn als Berufssoldat zog es ihn wieder in seine alte Firma zurück, wo er als Meister bis zur Firmeninsolvenz tätig war.

Im Alter von 50 Jahren fand er bei der Firma Daimler in Bruchsal einen sicheren Arbeitsplatz. Als Einkaufsleiter und Projektmanager der "Maybach" Luxuslimousinen trug er dort bis ins Rentenalter berufliche Verantwortung. Seit seiner Kindheit war er beim 1. FC Walldorf aktiv und spielte dort in der ersten Mannschaft.

Auch der DJK Balzfeld kamen später seine Sportkenntnisse im Spielbetrieb zu Gute. Bei der Constantia Walldorf ist er noch heute aktives Mitglied. Nachdem der Katholische Kirchenchor in Balzfeld seinen Singbetrieb einstellen musste, hat sich der Jubilar dem MGV Konkordia Balzfeld angeschlossen, wo er, wie schon zuvor beim Kirchenchor, mit viel Freude sein Hobby pflegt.

Ehefrau Frieda wurde in Balzfeld geboren, verbrachte dort ihre Jugend und besuchte die Volksschule. Danach erfolgte eine Ausbildung zur Erzieherin in der heutigen Fachschule für Sozialpädagogik "Sancta Maria" in Bruchsal. Ihrem Anerkennungsjahr in Titisee folgte die erste berufliche Festanstellung im Katholischen Kindergarten Wiesloch.

Nach der Geburt ihrer drei Kinder erfolgte eine berufliche Pause, um sich der eigenen Kindererziehung zu widmen. Als die Kinder aus dem "Gröbsten" heraus waren, ging es zurück in den erlernten Beruf. Zunächst arbeitete sie im Kindergarten in Balzfeld, später auch im "Insel" Kindergarten und bis zum Eintritt in den Ruhestand im "Eckertsberg" Kindergarten in Dielheim.

Ansonsten ist die Jubilarin in der Freizeit sportlich sehr aktiv und leitet seit mehr als zehn Jahren die örtliche Seniorensportgruppe. Auch bei der Gartenarbeit findet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Freude, denn im eigenen Garten gibt es immer viel zu tun. Erholung und Ausgleich vom Alltäglichen finden die beiden außerdem bei gemeinsamen Spaziergängen.

Gerne erinnerte sich das Jubelpaar an die Urlaubsreisen mit Familie, früher noch in Begleitung der eigenen Kinder, später auch mit den Enkelkindern, die vom Opa das Skifahren erlernten. Oberstdorf im Allgäu wurde zur zweiten Heimat.

Gefeiert wird am Ehrentag im Familienkreis, zu dem inzwischen auch vier Enkelkinder zählen. Der MGV Balzfeld möchte das Paar und seinen Sängerkameraden mit einem musikalischen Ständchen beehren. Angekündigt hat sich auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Er freut sich, die Glückwünsche des Gemeinderates und der Rathausverwaltung überbringen zu dürfen, vor allen Dingen gegenüber einer ehemaligen Gemeinde-Mitarbeiterin.