Edingen-Neckarhausen. (nip) Alkohol, Honig, 32 Kräuter und jetzt auch eine Goldmedaille: Für seinen "Kräutertraum" erhielt Helmut Koch vom HelDen-Hof in Edingen bei der diesjährigen Prämierung "Baden Best Spirits" in Sasbachwaldens Kurhaus "Zum Alde Gott" eine Spitzenwertung.

Gekrönt allerdings noch vom Himbeergeist, für den der Landwirt einen Ehrenpreis mit nach Hause nahm.