Von Christoph Moll

Mauer. Lis Jäger ist Fan von guten Nachrichten. Sie wurde 1941 in der Nähe von Marburg in Hessen geboren. Nach dem Realschulabschluss absolvierte sie eine Banklehre. Doch sie wollte etwas von der Welt sehen und brach mit 19 Jahren auf: Zuerst nach England, dann in die französisch- und deutsch-sprachige Schweiz und schließlich nach Spanien.

Mal arbeitete sie als Au-pair, dann als Verkäuferin, Hotel-Empfangssekretärin oder Reiseleiterin und in Spanien als Übersetzerin bei der Anwerbung von sogenannten Gastarbeitern für Deutschland. Nach gut fünf Jahren zurück in Deutschland arbeitete Jäger als Sachbearbeiterin bei "Dienste in Übersee", dem Entwicklungsdienst von "Brot für die Welt", in Stuttgart.

In dieser Zeit legte sie das fachgebundene Abitur ab und absolvierte anschließend ein Pädagogikstudium in Esslingen. Mit Begeisterung war sie Grundschullehrerin – zuletzt in Spechbach. In Mauer engagierte sich Lis Jäger 15 Jahre als Gemeinderätin. Lis Jäger ist verheiratet, hat zwei Kinder und fünf Enkel.

Frau Jäger, Sie sind als RNZ-Leserin ein Fan von guten Nachrichten. Wie kam es dazu?

Gute Nachrichten lese ich gerne. Positiv gestimmt kann ich das Leben besser meistern. Besonders morgens ist der Blick auf die Headline der RNZ-Titelseite für mich wichtig. Dort überwiegen jedoch oft negative Nachrichten, die mich beunruhigen. Auch wenn unsere Welt voller Gewalt ist, so gibt es doch auch viel Positives, über das berichtet werden kann. Diese guten Nachrichten werden in meinen Augen oftmals zu wenig erwähnt und gewürdigt.

Im Journalismus gibt es den bekannten Satz "Bad news are good news" – übersetzt: "Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten." Was halten Sie davon? Ist dieser überholt?

Es hat sich gezeigt, dass der Satz "Bad news are good news" den Verkauf von Zeitungen fördert. Denn viele Menschen lesen anscheinend gerne Berichte über negative Ereignisse. Um es etwas grob zu sagen, über "Mord und Totschlag". Ich wünschte, dieser Slogan "Bad news are good news" wäre überholt. Doch das ist anscheinend nicht der Fall.

Die RNZ hat schon lange erkannt, dass ihre Leser mehr gute Nachrichten lesen wollen. Diese finden regelmäßig ihren Platz im Blatt und sind auch entsprechend gekennzeichnet. Einmal mal im Jahr gibt es sogar eine ganze "Ausgabe der guten Nachrichten". Reicht dies aus oder können es gar nicht genug gute Nachrichten sein?

Die "Ausgabe der guten Nachrichten" ist eine prima Idee. Doch einmal im Jahr ist "ein Tropfen auf den heißen Stein". Mehr gute Nachrichten in der täglichen RNZ-Ausgabe wäre ein begrüßenswerter Weg. Denn es gibt sie ja – die guten Nachrichten! Die Welt ist tatsächlich nicht so schlecht, wie es manchmal scheint.

Was macht für Sie eine gute Nachricht aus?

Eine gute Nachricht ist zum Beispiel ein positives Ereignis oder eine gute Tat, die ich bewundere. Ich freue mich, wenn Menschen sich darum bemühen und es gelingt. Das gibt Hoffnung.

Was löst eine gute Nachricht in Ihnen aus? Verbessern gute Nachrichten in der RNZ die Stimmung und den Start in den Tag?

Ja, gute Nachrichten, die ich morgens in der RNZ lese, stimmen mich positiv auf den Tag ein und lassen Negatives etwas zur Seite treten. So empfand ich zum Beispiel das erwähnte Lebensmotto einer Hundertjährigen "Nach vorne schauen, der Sonne entgegen, die Schatten lassen wir hinter uns" als positiven Impuls für mich.

Was meinen Sie: Können gute Nachrichten helfen, die Ängste oder Sorgen der Menschen in Krisenzeiten zu mildern?

Ich kann mir vorstellen, dass gute Nachrichten in Krisenzeiten hilfreich sein können. Sie lenken eventuell etwas ab von vorhandenen Sorgen und lassen Hoffnung aufkommen.

Was war die beste gute Nachricht, die Sie in der RNZ entdeckt haben und Ihnen in Erinnerung geblieben ist?

"Die" beste gute Nachricht in der RNZ gibt es für mich nicht. Ich freue mich jedoch immer, wenn ich vom "Forum der Religionen" in Mannheim lese, das für ein friedliches und vertrauensvolles Miteinander der Religionen eintritt. Besonders der Bericht mit Foto von der "Meile der Religionen", bei der Juden, Christen, Muslime und Aleviten gemeinsam feiern und zusammen das Essen an einer langen Tafel mitten in Mannheim einnehmen begeistert mich immer wieder.

Lesen Sie schlechte Nachrichten schon gar nicht mehr? Oder macht es die Mischung?

Schlechte Nachrichten überfliege ich und lese sie nur, wenn ich einen Zugang zu der Thematik habe oder suche. Zum Abschluss: Mir gefällt dieser Slogan: "Ne gute Nachricht am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen!"