Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Maren Raubenheimer und Henrik Götz von der "Terranets BW" informierten in der jüngsten Gemeinderatssitzung über den aktuellen Stand bei der geplanten Süddeutschen Erdgasleitung (SEL). Auf einer Länge von rund sechs Kilometern soll die Trasse Meckesheim durchlaufen – beziehungsweise besser gesagt: unterlaufen. Götz hatte diesbezüglich gleich zu Beginn eine interessante Neuigkeit: "Die Leitung wird in kleinerer Dimensionierung gebaut, wir können auf 20 Zentimeter verzichten."

Konkret bedeutet das, dass die im Boden verlegte Leitung einen Durchmesser von 1,00 statt 1,20 Meter bekommen soll. "Das hat aber keine Auswirkungen auf den Schutzstreifen", schob Götz gleich hinterher. Für diesen sei nach wie vor eine Breite von zehn Metern vorgesehen. Die Mindesttiefe der Leitung liege zudem bei 1,20 Meter. Die Gesamtlänge der SEL beträgt 250 Kilometer und führt durch die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.

Ebenfalls neu ist laut Raubenheimer, dass die Umstellung der Pipeline von Erdgas auf Wasserstoff bereits 2030 erfolgen soll – fünf Jahre früher als zunächst geplant. Dies begründete die Projektleiterin für den Abschnitt Mannheim-Hüffenhardt mit "aktuellen Entwicklungen", sprich: den Folgen der russischen Invasion in der Ukraine.

Unabhängig davon seien die Kartierungen geschützter Tiere und Pflanzen sowie die meisten Baugrunderprobungen bereits erfolgt, wobei es im Bereich Meckesheim "sehr viele Informationen" gäbe. Raubenheimer zählte unter anderem den Schutz von Biotopen und Streuobstbeständen auf. In Bezug auf Industriegebiet, Bahnlinie, Elsenz und Bundesstraße sprach die Projektleiterin von einer "sehr schwierigen Kreuzung". Der Plan sei es, die SEL außen am Industriegebiet vorbeizulegen. Auch für die Meckesheimer Streuobstwiesen soll es keine Beeinträchtigungen geben.

Gunter Dörzbach (CDU) erkundigte sich nach dem Regenrückhaltebecken oberhalb von Mönchzell. "Wir werden in einem kleinen Bereich in das Becken eingreifen müssen", erklärte Raubenheimer. Sie ergänzte, dass der Rechteerwerb bald starten soll. Es seien Einmalzahlungen vorgesehen. "Die Bewirtschafter werden entschädigt nach aktuellen Erzeugerpreisen plus der Fläche, die wir in Anspruch nehmen." Hans-Jürgen Moos (SPD) wollte wissen, wo das Gas herkommt.

Das, so Raubenheimer, wisse sie nicht. "Terranets BW" fungiere hierbei nur als ...