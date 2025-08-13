Region. (yhug) Immer öfter sieht man dieser Tage Meldungen in den sozialen Netzwerken über vermisste oder herrenlos aufgefundene gepanzerte Vierbeiner im Rhein-Neckar-Kreis. Eine Landschildkröte wurde in Nußloch vermisst und eine gefunden gemeldet – jedoch handelte es sich um zwei unterschiedliche Tiere.

Auch in Wilhelmsfeld und Dossenheim ist das Phänomen diesen Sommer bekannt. Schon