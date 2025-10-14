Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Er war ein echter Hingucker, der "Treffpunkt Eiche". Wo einst ein über 150 Jahre alter Baum stand, zierte seit 2022 dessen Stumpf als Andenken an vergangene Zeiten den Schlosspark in Neckarhausen, angelegt und liebevoll gepflegt vom Verein der Schlossparkfreunde.

Doch nun ist der "Treffpunkt Eiche" zerstört, der Stumpf