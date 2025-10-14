Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus Asche, Zerstörung und Fassungslosigkeit

Treffpunkt im Neckarhäuser Schlosspark angezündet und beschädigt

Am Sonntagmorgen entdeckte eine Passantin den brennenden Stumpf des "Treffpunkt Eiche". Leider ist Vandalismus im Park nichts Neues.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 16 Sekunden
Wie es nach dem Vandalismus mit dem „Treffpunkt Eiche“ weitergeht, ist noch ungewiss. Foto: zg

Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Er war ein echter Hingucker, der "Treffpunkt Eiche". Wo einst ein über 150 Jahre alter Baum stand, zierte seit 2022 dessen Stumpf als Andenken an vergangene Zeiten den Schlosspark in Neckarhausen, angelegt und liebevoll gepflegt vom Verein der Schlossparkfreunde.

Doch nun ist der "Treffpunkt Eiche" zerstört, der Stumpf

