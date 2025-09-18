Schriesheim/Ladenburg. (RNZ/rl) Für die Reparatur der Schutzplanken wird die Landesstraße L536 am kommenden Dienstag zwischen Schriesheim und Ladenburg voll gesperrt. Die Sperrung in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle dauert von 9 bis 12 Uhr.

Das teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mit. Eine großräumige Umleitung ist ausgeschildert.