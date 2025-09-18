Donnerstag, 18. September 2025

zurück
Am Dienstag

L536 zwischen Schriesheim und Ladenburg voll gesperrt

Für die Reparatur der Schutzplanken wird die Straße in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle von 9 bis 12 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 15:45 Uhr 12 Sekunden

Symbolfoto: Ingo Wagner/dpa

Schriesheim/Ladenburg. (RNZ/rl) Für die Reparatur der Schutzplanken wird die Landesstraße L536 am kommenden Dienstag zwischen Schriesheim und Ladenburg voll gesperrt. Die Sperrung in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle dauert von 9 bis 12 Uhr.

Das teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mit. Eine großräumige Umleitung ist ausgeschildert. 

Ort des Geschehens
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.