Ladenburg. (stu) Das Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg verwandelte sich am vergangenen Wochenende in einen zauberhaften Ort voller weihnachtlicher Stimmung. Der 8. Weihnachtsmarkt unter dem Motto "Sternenglanz und Hüttenzauber" lockte zahlreiche Besucher aus der Metropolregion an, die nicht nur das historische Ambiente, sondern auch die stimmungsvolle Atmosphäre genossen.

In diesem Jahr verzichtete der Veranstalter auf Eintrittsgelder und bat stattdessen um Spenden für das Mannheimer Kinder-Hospiz "Sterntaler". Winfried Seidel, Inhaber des Museums, sagte: "Im letzten Jahr haben wir über 9000 Euro gesammelt. Dieses Jahr möchten wir diesen Betrag noch übertreffen". Das Kinder-Hospiz "Sterntaler" sei eine Einrichtung, die unheilbar kranke Kinder und deren Eltern "auf wunderbare Art" unterstütze, so Seidel. Er begrüßte die Großzügigkeit der Weihnachtsmarktgäste.

Zwischen den glänzenden Oldtimern und historischen Motorrädern reihten sich in den Museumshallen, in denen einst Carl Benz Fahrzeuge und Maschinen baute, 44 kunstvoll gestaltete Stände aneinander. Kunsthandwerker aus der Region boten eine breite Palette handwerklich gefertigten Produkten an. Von duftenden Lavendelkissen und handgemachten Kunstgegenständen bis hin zu köstlichen Marmeladen, hausgemachten Plätzchen, buten Kerzen und edlem Schmuck.

Ein "Fest, das die Herzen berühren soll"

Im Museum wurden die Besucher durch stimmungsvolle Musik empfangen. Traditionelle Weihnachtslieder sorgten für eine vorweihnachtliche Atmosphäre, die sich zur Freude der Händler auch auf das Kaufverhalten auswirkte. Mit den Umsätzen waren die meisten von ihnen zufrieden. Gut besucht war auch das Museumscafé. Dort gönnten sich die Besucherinnen und Besucher eine kleine Rundgangspause.

Was vor acht Jahren als Glühweinabend für Oldtimer-Begeisterte aus der Metropolregion Rhein-Neckar begann, hat sich – mittlerweile unter der Leitung des Fördervereins des Museums – zu einem festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit entwickelt. Die Idee, einen Weihnachtsmarkt auf dem Museumsgelände anzubieten, hatte Julia Seidel, die Tochter von Winfried Seidel. Sie freute sich über die positive Entwicklung der Veranstaltung, die längst zum Besuchermagnet geworden ist.

Zwar startete der erste Veranstaltungstag wetterbedingt eher langsam, doch spätestens am Samstagnachmittag füllten sich die Räume und Außenbereiche mit gut gelaunten Besuchern. Auch am Sonntag kamen zahlreiche Weihnachtsmarktfans auf ihre Kosten. Das Konzept von Julia und Winfried Seidel hat sich längst bewährt: Der Weihnachtsmarkt im Automuseum ist mehr als nur ein Treffpunkt für Weihnachtsmarktliebhaber, sondern ein "Fest, das die Herzen berühren soll".

Wer es nicht zum "Sternenglanz und Hüttenzauber" in die Römerstadt geschafft hat, kann dennoch einen Beitrag leisten. Die Kontodaten für Spenden sind auf der Webseite des Automuseums, www.automuseum-ladenburg.de, vermerkt.