Dossenheim. (pol/msc) Nach einem Unfall auf der Autobahn A5 ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das teilte die Polizei mit. Aktuell ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg voll gesperrt, der Stau ist bereits auf fünf Kilometer Länge angewachsen.

Der Unfall ereignete sich nach Information der Beamten auf Höhe der Anschlussstelle Dossenheim. Weitere Details zu Unfallhergang oder den Verletzten Personen sind noch nicht bekannt.