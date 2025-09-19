Freitag, 19. September 2025

zurück
A5 bei Dossenheim

Vollsperrung, 5 Kilometer Stau und Rettungshubschraubereinsatz

Die Polizei kann noch keine genauen Informationen geben, auf dem Weg von Dossenheim nach Heidelberg geht aber aktuell nichts voran.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 13:32 Uhr 14 Sekunden
Foto: PR-Video

Dossenheim. (pol/msc) Nach einem Unfall auf der Autobahn A5 ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Das teilte die Polizei mit. Aktuell ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg voll gesperrt, der Stau ist bereits auf fünf Kilometer Länge angewachsen.

Der Unfall ereignete sich nach Information der Beamten auf Höhe der Anschlussstelle Dossenheim. Weitere Details zu Unfallhergang oder den Verletzten Personen sind noch nicht bekannt.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.