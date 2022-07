Trotz großer Hitze hielt der Besucherandrang unentwegt an, bei dem der selbstgekelterte Most für innere Abkühlung sorgte und viele schattige Plätze entlang der Festmeile einen angenehmen Aufenthalt ermöglichten. Ein Horrenberger Urgestein meinte, "so viele Menschen habe ich bei uns noch nie auf einem Fleck gesehen". Es gab aber auch ...

Ein besonderes Fest hatte Glasbrenner, im Schultheiß-Gewand angemessen gekleidet, angekündigt und wer den Festverlauf verfolgte, konnte ihm nur beipflichten. Unter dem Motto 750 Jahre Horrenberg hatte sich der Ort stellenweise in eine mittelalterliche Siedlung verwandelt, wo das Feiern nicht zu kurz kam. Nachdem eine Gruppe Sackpfeifenspieler musikalisch auf das Fest eingestimmt hatte, verlas die rechte Hand des Burgvogts, Harald Seib, seines Zeichens aktueller Ortsvorsteher, vom Pergament die Horrenberger Festordnung. Bei Missachtung drohte er mit dem "Büttel". Eingreifen musste er aber nie. Zu sehr standen der Spaß und die Freude an den beiden Tagen im Vordergrund.

Dielheim-Horrenberg. Man erinnerte sich in diesem Jahr an eine Burg, welche anno 1227 als "Horrenburch" zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Ihr verdankt der Ort Horrenberg nicht nur die Gründung, sondern auch 750 Jahre später die Jubiläumsfeier. Eine illustre Gesellschaft in historischen Gewändern, begleitet von anmutigen Damen und einigen herrschaftlichen Vasallen, machte sich aus diesem Anlass zum Festbeginn am vergangenen Wochenende auf den Weg. Darunter auch der Dielheimer Bürgermeister Thomas Glasbrenner sowie Ortsvorsteher Harald Seib. Beide durften bei der Eröffnungsfeier zu den Jubiläumstagen neben ihren "Untertanen" auch viele Gäste aus nah und fern begrüßen.

Von Paul Körner

Dielheim-Horrenberg. Man erinnerte sich in diesem Jahr an eine Burg, welche anno 1227 als "Horrenburch" zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Ihr verdankt der Ort Horrenberg nicht nur die Gründung, sondern auch 750 Jahre später die Jubiläumsfeier. Eine illustre Gesellschaft in historischen Gewändern, begleitet von anmutigen Damen und einigen herrschaftlichen Vasallen, machte sich aus diesem Anlass zum Festbeginn am vergangenen Wochenende auf den Weg. Darunter auch der Dielheimer Bürgermeister Thomas Glasbrenner sowie Ortsvorsteher Harald Seib. Beide durften bei der Eröffnungsfeier zu den Jubiläumstagen neben ihren "Untertanen" auch viele Gäste aus nah und fern begrüßen.

Ein besonderes Fest hatte Glasbrenner, im Schultheiß-Gewand angemessen gekleidet, angekündigt und wer den Festverlauf verfolgte, konnte ihm nur beipflichten. Unter dem Motto 750 Jahre Horrenberg hatte sich der Ort stellenweise in eine mittelalterliche Siedlung verwandelt, wo das Feiern nicht zu kurz kam. Nachdem eine Gruppe Sackpfeifenspieler musikalisch auf das Fest eingestimmt hatte, verlas die rechte Hand des Burgvogts, Harald Seib, seines Zeichens aktueller Ortsvorsteher, vom Pergament die Horrenberger Festordnung. Bei Missachtung drohte er mit dem "Büttel". Eingreifen musste er aber nie. Zu sehr standen der Spaß und die Freude an den beiden Tagen im Vordergrund.

Mit Schildern und Gewändern zogen die „ehemaligen“ Bürger Horrenbergs durch die Gassen. Foto: Helmut Pfeifer

Das von Seib angezapfte Fass Bier sorgte gleich für eine gute Grundstimmung. Diese war auch schon Stunden zuvor bei den Dielheimer Senioren augenscheinlich, denen beim Vormittags-Event auf der Festwiese ein extra Fest-Schmankerl beschert wurde. Im weiteren Programm, das viel mit der alten Zeit zu tun hatte, kam auch die heutige Zeit nicht zu kurz. Am Abend sorgte die Band "Cracket Fire" im Festzelt durchgängig für ausgelassene Party-Stimmung. Nur einmal unterbrochen vom großen Feuerwerk, das gegen 22 Uhr vom Burghügel aus den Ort illuminierte.

Mit einem ökumenischen Festgottesdienst, der von der Chorgemeinschaft Cäcilia-Harmonie gesanglich umrahmt wurde, begann der Sonntagvormittag und schnell füllte sich die Festmeile beim Mittagessen, wo unter anderem auch Kulinarik von "damals" die Speisekarte bereicherte.

Auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner warf sich ein historisches Gewand über. Foto: Helmut Pfeifer

Trotz großer Hitze hielt der Besucherandrang unentwegt an, bei dem der selbstgekelterte Most für innere Abkühlung sorgte und viele schattige Plätze entlang der Festmeile einen angenehmen Aufenthalt ermöglichten. Ein Horrenberger Urgestein meinte, "so viele Menschen habe ich bei uns noch nie auf einem Fleck gesehen". Es gab aber auch sonst viel zu sehen und zu erleben. Alte Trachten zeigten sich in neuem Glanz und alte Handwerkskünste wurden reaktiviert. Schmiede, Steinmetze, Schneider oder Böttcher führten altes handwerkliches Können vor und priesen ihre Produkte an. Dabei kamen auch die Jugendlichen nicht mehr aus dem Staunen heraus und durften beim Schwerter basteln selbst Hand anlegen.

Der Anblick von Spielzeug und Basteleien aus der damaligen Zeit beeindruckte alle Generationen. Auch das Leben der mittelalterlichen Vasallen konnte beim Abstecher in die extra aufgebaute Zeltstadt teilweise nachempfunden werden.

Auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner warf sich ein historisches Gewand über. Bei den Jüngsten sorgten die alten Traktoren für Freude. Foto: Helmut Pfeifer

Es war ein ständiger Wechsel zwischen früher und heute auf der Festmeile. Das Heute verkörperten die Grundschüler ebenso, wie Kindergartenkinder am Sonntagnachmittag. Bei ihren Auftritten sprühten sie viel Lebensfreude aus, die sich auch auf die Besucher übertrug und überall an allen Ecken und Enden deutlich spürbar war.

Wer es etwas ruhiger angehen wollte, hatte auch die Möglichkeit, bei einer geführten Wanderung im Staatswald auf den Spuren des legendären "Dachsenfranzes" zu wandeln. Lange werden den Festbesuchern die zwei Tage in Erinnerung bleiben, wenn man den positiven Rückmeldungen seitens der Bevölkerung Glauben schenken darf. Die örtlichen Vereine und Organisationen oder auch Einzelpersonen, trugen mit ihrem Engagement zum guten Gelingen wesentlich bei. Bürgermeister Thomas Glasbrenner war überwältigt. Sein Dank dafür kam von Herzen in der Funktion als Gemeindeoberhaupt oder als kommissarisch tätiger "Schultheiß" und "Burgvogt".